中國教育部提醒赴美留學生注意安全風險

中國教育部今天發布消息，指美方已在8月啟動專項行動，強化對中國赴美留學的理工科人員審查力度，提醒赴美留學生注意安全風險。

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中央社報道，消息是中國教育部留學服務中心的微信公眾號2日發布的。

這篇文章說，今年8月上旬，美國海關與邊境保護局（CBP）啟動專項行動，強化對中國赴美留學的理工科人員審查力度，重點關注持有赴美學生簽證（F1簽證）的科學、技術、工程、數學類中國留學人員。

文章稱，至今，多名已獲得美國政府簽發的合法簽證的中國留學生在入境美國時遭美方人員滋擾、盤查，部分留學人員甚至以莫須有的罪名被拒絕入境遣返回國。同時，部分中國留學人員離境回國時遭美執法人員盤查，被沒收個人電子設備事件仍有發生。

這篇文章還提醒赴美留學生要遵守美國大學相關規定，及時認真查看校方有關信件郵件並按要求及時回應，以免學業受阻。

在此之前，教育新聞網站The Pie News曾報導，紐約州立大學水牛城分校一些學生9月28日接到這所學校的國際生服務處的電郵，其中表示由於收信人未能及時向校方提交I-94表格副本，校方已不再認可他們的留學生身分，也就是這些學生的F-1簽證即日起失效的原因。

報導引述一家留學業者說，這次事件可能是美國單一大學最大規模的一場“集體勸退”。受影響學生約37人，開學僅一個月他們就面臨強制驅離。校方強調相關處置合情合理。中國駐紐約總領事館已介入協調。