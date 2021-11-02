北京稱COP26沒給習近平視頻發言的機會

全球領導人目前聚集在蘇格蘭的格拉斯哥，參加COP26氣候峰會。中國外交部11月2日表示，中國國家主席習近平沒被給在COP26氣候峰會發表視頻講話的機會，不得不以書面聲明的方式在大會上致辭。

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中國目前是全球第一大碳排放國，中國領導人既沒有親自到場出席，也沒有通過視頻形式參加，引發熱議。習近平11月1日通過發表書面聲明向大會致辭。他在聲明中沒有提供額外承諾，而是敦促各國信守承諾，“加強互信與合作”。

11月2日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，被問及習近平為何沒有以視頻連線的方式參加，汪文斌回答說：“據我了解，會議主辦方沒有提供視頻與會方式。”

據路透社報導，一位英國政府發言人表示，英國希望領導人親自到場參加COP26，因此領導人不能通過視頻連線形式參加。他們只能提供錄製的講話或聲明。

氣候觀察人士擔心，習近平的缺席意味着中國不準備在這次峰會中提供更多讓步。但北京則表示，在過去一年中方已經做出了多項重大承諾。

拜登10月31日表示，他對中國國家主席習近平既沒有出席G20峰會也沒有參加氣候峰會感到失望。“談到失望，失望來自於俄羅斯，不僅包括俄羅斯還有中國，基本上沒有做出任何承諾來應對氣候變化。人們感到失望情有可原。我自己都感到失望。”他說。

白宮國家安全顧問傑克‧沙利文（Jake Sullivan）1日在空軍一號上對記者說，北京是否履行應對氣候危機的責任，不應該與美中關係掛鉤。

華盛頓多次敦促北京將兩國衝突與氣候變化合作分開。但中方拒絕接受。美國氣候特使約翰‧克里（John Kerry）9月份訪華期間，中共要求美方改變其在其它問題上的對華立場，從人權到台灣問題，並稱美國在其它問題上譴責中方的同時就不能指望合作。

克里當時警告中方說，應對氣候變化的努力不應被當作“地緣戰略武器或工具”，並呼籲中國採取更多行動。