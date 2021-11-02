COP26

北京稱COP26沒給習近平視頻發言的機會

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Le président Xi Jinping en visioconférence dans la salle média de la COP15 de Kunming le 12 octobre 2021
Le président Xi Jinping en visioconférence dans la salle média de la COP15 de Kunming le 12 octobre 2021 © AFP - STR
作者： 法廣
5 分鐘

全球領導人目前聚集在蘇格蘭的格拉斯哥，參加COP26氣候峰會。中國外交部11月2日表示，中國國家主席習近平沒被給在COP26氣候峰會發表視頻講話的機會，不得不以書面聲明的方式在大會上致辭。

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中國目前是全球第一大碳排放國，中國領導人既沒有親自到場出席，也沒有通過視頻形式參加，引發熱議。習近平11月1日通過發表書面聲明向大會致辭。他在聲明中沒有提供額外承諾，而是敦促各國信守承諾，“加強互信與合作”。

 

11月2日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，被問及習近平為何沒有以視頻連線的方式參加，汪文斌回答說：“據我了解，會議主辦方沒有提供視頻與會方式。”

據路透社報導，一位英國政府發言人表示，英國希望領導人親自到場參加COP26，因此領導人不能通過視頻連線形式參加。他們只能提供錄製的講話或聲明。

氣候觀察人士擔心，習近平的缺席意味着中國不準備在這次峰會中提供更多讓步。但北京則表示，在過去一年中方已經做出了多項重大承諾。

拜登10月31日表示，他對中國國家主席習近平既沒有出席G20峰會也沒有參加氣候峰會感到失望。“談到失望，失望來自於俄羅斯，不僅包括俄羅斯還有中國，基本上沒有做出任何承諾來應對氣候變化。人們感到失望情有可原。我自己都感到失望。”他說。

白宮國家安全顧問傑克‧沙利文（Jake Sullivan）1日在空軍一號上對記者說，北京是否履行應對氣候危機的責任，不應該與美中關係掛鉤。

華盛頓多次敦促北京將兩國衝突與氣候變化合作分開。但中方拒絕接受。美國氣候特使約翰‧克里（John Kerry）9月份訪華期間，中共要求美方改變其在其它問題上的對華立場，從人權到台灣問題，並稱美國在其它問題上譴責中方的同時就不能指望合作。

克里當時警告中方說，應對氣候變化的努力不應被當作“地緣戰略武器或工具”，並呼籲中國採取更多行動。

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