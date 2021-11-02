展示「我要真普選」旗幡也被指煽動 四長者被捕

香港刑事罪行條例中的煽動罪日益具有中國刑法中的尋釁滋事罪的功效，四名長者疑因在旺角豎立「我要真普選」和寫上「撐自由、反惡法」的黃傘而被警方以涉嫌干犯煽動意圖罪拘捕，他們在被扣查三十多小時後，於今(2日)日中午前獲得保釋候查，須定期向警署報到。

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一群在2014年雨傘運動中成立的「旺角鳩嗚團」(取普通話的「購物」諧音)成員，在萬聖節晚上，於旺角西洋菜南街豎起「我要真普選」的直幡，不久，便有警員上前截查，根據「鳩嗚團」上載臉書的片段顯示，昵稱「錢姨」的女士與警員理論，其後從袋中拿出寫有「撐自由、反惡法」的黃傘。約二十分鐘後，該名女士和名叫「吳伯」的男子被拉上警車載走，其後，一名坐輪椅人士亦被警員帶走。據了解，「錢姨」即人民力量成員錢寶芬。

警方表示，警員前(10月31日)晚於旺角巡邏期間，發現三男一女懷疑展示附有煽動字眼的橫額，截查期間，一名女子情緒激動，並展示附有「我要真普選」等煽動字眼的物品，引來至少三十人聚集。被捕人士年齡介乎61歲至85歲，涉嫌干犯煽動意圖罪，其中一名被捕人士身上更被搜出一幅涉嫌違反《港區國安法》的「易拉架」(伸縮性海報展示架)。據了解，該「易拉架」寫有「光復香港 時代革命」及「五大要求、缺一不可」的反修例運動口號。被捕人士一直被扣留調查，直至今晨才獲准與律師會晤。

警方今日中午前表示，所有被捕人已獲準保釋候查，該名62歲男子須於本月上旬向警方報到，其餘被捕人士須於本月下旬向警方報到。