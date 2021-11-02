習近平

德國政府批評中國的氣候承諾不夠充分

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2021 年 3 月 4 日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中國人民政治協商會議開幕式。
2021 年 3 月 4 日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中國人民政治協商會議開幕式。 AP - Andy Wong
作者： 柏林特約記者 丹蘭
4 分鐘

中國在聯合國氣候大會上的表現令德國失望, 繼美國之後，德國政府也批評中國的氣候目標不夠充分。

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據德國廣播電台報道，在聯合國氣候大會上，繼美國之後，德國政府也批評中國應對全球變暖的承諾不夠充分。德國環境國務秘書弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）在格拉斯哥表示，中國的角色令人失望。人們迫切需要通過對話來推動中國實現更有雄心的氣候保護目標。

弗拉斯巴特認為，當然必須承認，北京宣布到2060年實現碳中和，這對其他新興國家來說是破冰船。但這一點現在已經不夠了。他強調說，直到2060年才實現碳中和，並且不對甲烷等其他溫室氣體做出任何承諾，這不應該是世界上最大的廢氣排放國的最後話語。

德國媒體也立即對中國提出了批評。德國N-TV電視台批評說，中國是最大的氣候偽君子。中國國家主席習近平是故意躲開聯合國氣候峰會的。他領導的國家是世界上最大的二氧化碳排放國，百分之六十的電力來自燃煤電廠。但氣候抗議遭到殘酷鎮壓。多個環保組織，如綠色和平組織，也嚴歷批評中國的氣候目標。但中國不會告別煤炭，因為國家的工業安全已經不穩定。最近，中國大約有20個地區不得不在特定時間停電，就因為可用的電力太少了。國家計委直接要求內蒙古、山西、陝西等煤炭資源豐富的地區增加煤炭產量。對於中國領導層來說，工業安全顯然比氣候保護更重要。一年後，習近平希望在共產黨20大會議上獲得第三個任期，並許諾人們共同富裕。在此，煤炭應幫助他達到目標。不管是在香港，新冠疫情還是在氣候煤炭問題上，習近平政府都注重儘力壓制國內的抗議活動。互聯網上對當局行為的批評已經被政府廣泛刪除。

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