德國政府批評中國的氣候承諾不夠充分

中國在聯合國氣候大會上的表現令德國失望, 繼美國之後，德國政府也批評中國的氣候目標不夠充分。

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據德國廣播電台報道，在聯合國氣候大會上，繼美國之後，德國政府也批評中國應對全球變暖的承諾不夠充分。德國環境國務秘書弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）在格拉斯哥表示，中國的角色令人失望。人們迫切需要通過對話來推動中國實現更有雄心的氣候保護目標。

弗拉斯巴特認為，當然必須承認，北京宣布到2060年實現碳中和，這對其他新興國家來說是破冰船。但這一點現在已經不夠了。他強調說，直到2060年才實現碳中和，並且不對甲烷等其他溫室氣體做出任何承諾，這不應該是世界上最大的廢氣排放國的最後話語。

德國媒體也立即對中國提出了批評。德國N-TV電視台批評說，中國是最大的氣候偽君子。中國國家主席習近平是故意躲開聯合國氣候峰會的。他領導的國家是世界上最大的二氧化碳排放國，百分之六十的電力來自燃煤電廠。但氣候抗議遭到殘酷鎮壓。多個環保組織，如綠色和平組織，也嚴歷批評中國的氣候目標。但中國不會告別煤炭，因為國家的工業安全已經不穩定。最近，中國大約有20個地區不得不在特定時間停電，就因為可用的電力太少了。國家計委直接要求內蒙古、山西、陝西等煤炭資源豐富的地區增加煤炭產量。對於中國領導層來說，工業安全顯然比氣候保護更重要。一年後，習近平希望在共產黨20大會議上獲得第三個任期，並許諾人們共同富裕。在此，煤炭應幫助他達到目標。不管是在香港，新冠疫情還是在氣候煤炭問題上，習近平政府都注重儘力壓制國內的抗議活動。互聯網上對當局行為的批評已經被政府廣泛刪除。