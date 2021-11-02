歐盟等32國下月起叫停中國貿易優惠待遇

中國自下月起，將不會獲得歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支登等32國較貿易最惠國更佳待遇的「普遍優惠制度」待遇，屆時，仍給予中國普惠制待遇的國家只剩挪威、新西蘭及澳洲三國。加拿大約克大學副教授沈榮欽在其臉書上指出，「中國已成中等收入國家」，意指中國已非發展中國家，不應享有給予發展中國家的貿易優惠。

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中國海關總署上月28日在官網發布公告，指根據《中華人民共和國普遍優惠制原產地證明書籤證管理辦法》，12月1日起，停止簽發輸往有27個成員國的歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支敦士登「普惠制」原產地證書（Form A），間接證實歐盟等32國取消中國的貿易優惠待遇。

普遍優惠制度（GSP）是發達國家給予發展中國家的出口製成品和半製成品的非互惠性優惠關稅制度，給惠國會在最優惠國(MFN)的稅務減免或豁免基礎上進一步給予進口關稅減免。自1978年實施普惠制以來，先後有四十個國家給予中國普惠制關稅優惠，但到了2010年，中國已成為全球第二大經濟體，卻依然堅稱該國是「發展中國家」，並享有稅務優惠。及至2014年，瑞士等國先後將中國從其普惠制名單中撤下來。

一旦中國被視為非發展中國家，出口將可能面對較高關稅及其它優惠被取消，事實上，美國多名議員早前曾提出《中國貿易關係法案》（China Trade Relations Act），以撤銷中國的永久最惠國待遇。