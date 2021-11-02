澄清備戰謠言 鼓勵儲備是為因應物價

中國商務部1日晚發布通知，提到鼓勵儲存必需品，以滿足日常生活和“突發情況”的需要，引來有關備戰甚至“攻台”的解讀。2日商務部官員澄清，這是基於菜價上漲、疫情等做出的工作部署。

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央視財經及人民網2日晚分別發出對商務部官員的採訪新聞，對網友的各種揣測及不安作出澄清。

商務部消費促進司司長朱小良表示，商務部印發“關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知”，目的是督促各地嚴格落實“菜籃子”市長負責制。

商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣表示，保障生活必需品市場供給和平穩運行是商務部的重要職責，“商務部每年都會例行發布消費市場保供穩價的工作通知”。

她說，此次“通知”基於今年秋冬季節自然災害頻繁發生、蔬菜價格波動上漲、新冠肺炎疫情多地散發、反聖嬰現象可能升級等情況，提前做出工作部署，目的就是為了更好地保障今冬明春民眾生活必需品供應充足。

另外，中國2日許多網路平台傳播一條人民武裝部向預備役退伍軍人發送短信截圖：“某某市人民武裝部，各位預備役退伍軍人你們好。現在國防部動員部文件通知。傳達精神，台灣問題嚴峻，望各位能做好隨時招回準備，確保招之即來，來之能戰，戰之必勝！”後來證實也是“謠言”。

紅星新聞報導，經向有關部門核實，此信息是謠言！報導稱，偽造軍隊機關部門向外發送通知的行為，涉嫌違紀違法。捕風捉影、煽風點火、惡意編造這種虛假信息，不僅給國家、軍隊和社會造成不良影響，而且極易引發嚴重後果。