企業主管出走潮

《金融時報》：中國恐爆發西方企業主管出走潮

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Depuis mars 2020, Pékin limite les vols internationaux et impose une stricte quarantaine aux étrangers qui sont sortis du territoire.
Depuis mars 2020, Pékin limite les vols internationaux et impose une stricte quarantaine aux étrangers qui sont sortis du territoire. © Noel Celis/AFP
作者： 法廣
3 分鐘

英國《金融時報》（FT）報導，美國在中國最大商業遊說團體的負責人警告，在中國國家主席習近平加強防疫管制之際，恐爆發西方企業主管出走潮，離開全球最大消費者市場中國。

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在中國致力消除新冠疫情策略下，北京已實行約18個月的嚴格邊界安全措施，包括為期3周的隔離措施，且更少對商務人士及其家屬核發籤證。

 

在全球其他國家重新開放之際，中國未清楚提及結束防疫管制的策略，美國商業領袖警告北京，這恐怕會導致外國人士加速離開中國。

中國境內有越來越多外國商務人士將在未來數個月離職，上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）及北京中國美國商會總裁畢艾倫（Alan Beebe）是其中之一。

季愷文是旅居中國的資深商業人士，將比原本計畫更早卸下他的職務。他表示：“由於中國人民辛勤工作及創業精神，中國已快速發展，（但）對外界的開放確實也扮演重要角色。”

季愷文指出，自爆發新冠全球大流行以來，商務主管及其家人出入中國變得極為困難。

他表示，除了在中國的外籍人士變少，“外國學生幾乎全面減少”，這對“人與人的交流”是另一項衝擊，“人與人的交流”是數十年來美國與中國的重要外交支柱。

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