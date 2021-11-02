《金融時報》：中國恐爆發西方企業主管出走潮

英國《金融時報》（FT）報導，美國在中國最大商業遊說團體的負責人警告，在中國國家主席習近平加強防疫管制之際，恐爆發西方企業主管出走潮，離開全球最大消費者市場中國。

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在中國致力消除新冠疫情策略下，北京已實行約18個月的嚴格邊界安全措施，包括為期3周的隔離措施，且更少對商務人士及其家屬核發籤證。

在全球其他國家重新開放之際，中國未清楚提及結束防疫管制的策略，美國商業領袖警告北京，這恐怕會導致外國人士加速離開中國。

中國境內有越來越多外國商務人士將在未來數個月離職，上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）及北京中國美國商會總裁畢艾倫（Alan Beebe）是其中之一。

季愷文是旅居中國的資深商業人士，將比原本計畫更早卸下他的職務。他表示：“由於中國人民辛勤工作及創業精神，中國已快速發展，（但）對外界的開放確實也扮演重要角色。”

季愷文指出，自爆發新冠全球大流行以來，商務主管及其家人出入中國變得極為困難。

他表示，除了在中國的外籍人士變少，“外國學生幾乎全面減少”，這對“人與人的交流”是另一項衝擊，“人與人的交流”是數十年來美國與中國的重要外交支柱。