雅虎退出中國市場 遊戲《堡壘之夜》宣布關服停測

雅虎公司11月2日表示，該公司撤出了在中國的服務，理由是商業和法律環境越來越具有挑戰性。此外，近年來國際最為流行遊戲之一的《堡壘之夜》（Fortnite）中國版運營團隊10月31日發布公告稱，遊戲的測試已經“進入尾聲”，11月1日停止新用戶註冊，關閉下載入口，11月15日關閉遊戲服務器，用戶將無法登陸。

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雅虎退出在中國市場的運行是繼微軟旗下的職業社交網站領英(Linkedin)關閉在華服務後，在不到一個月的時間裡，第二家縮減在中國業務規模的美國知名網絡公司。據美聯社報導，雅虎公司的聲明稱，“考慮到中國日益嚴峻的商業和法律環境，從11月1日起，雅虎的全部服務將不再向中國大陸地區提供。”聲明表示，“雅虎仍然致力於維護我們用戶的權利和自由開放的互聯網。我們感謝用戶的支持。”

值得注意的是，雅虎撤出中國在很大程度上是象徵性的，因該公司已從2013年開始關閉在中國的主要服務，如電子郵件、新聞和社區服務。2007年，雅虎將兩名中國異議人士的數據交給中國政府，最終導致他們入獄，因此遭到美國國會議員們的嚴厲批評。

此外，根據官方發出的公告，《堡壘之夜》中國網絡服務器將於11月1日上午11時之後，停止新用戶的組測並關閉遊戲下載入口。而11月15日之後，將徹底關閉服務器，屆時用戶將無法登錄遊戲，這也意味着持續3年的測試將永遠結束。

據業界人士介紹，自2018年中國國內重點整治遊戲版號以來，版號成為了決定遊戲公司發展的稀缺資源。在《堡壘之夜》中國網絡服務器開測的三年多時間裡，遊戲反覆修改，多次審核依然拿不到版號。中國近期出台政策，限制青少年玩電子遊戲的時間。

中國教育部等六部門10月29日發布《關於進一步加強預防中小學生沉迷網絡遊戲管理工作的通知》(下稱《通知》)。其中明確，切實加強監管問責。網信、市場監管部門對發布不良網絡遊戲信息、插入網絡遊戲鏈接、推送網絡遊戲廣告的中小學在線教育網絡平台和產品，要按有關規定及時進行處罰或關停。