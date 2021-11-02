香港下周五起全面收緊豁免檢疫類別 領事須隔離 美國促訂開放時間表

在澳洲和泰國宣布放寬入境限制之日，香港政府宣布收緊入境檢疫安排，以爭取明年首季與中國內地「通關」。由下周五（12日）起，港府將撤銷絕大部分豁免檢疫類別，只有跨境貨車和巴士司機、航機機組人員、貨船船員及政府人員等人士可繼續獲得豁免，至於領事及商界高層等人士將須入住檢疫酒店進行隔離，而駐港總領事或同級較高級人員則可家居隔離，但不得離開隔離地點及與公眾接觸。

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據了解，港府事前未有與領事館人員就新安排作出溝通，歐盟駐港辦事處和美國駐港澳總領事館昨(1日)在港府公布新措施後分別表示，促請港府日後調整防疫措施或各國風險級別時，提高透明度和可預測性。美方更敦促港府考慮制定重新向國際旅客開放的路線圖，以平衡公共衛生和提高營商環境可預測度的要求；歐盟亦指出，香港作為國際金融中心，與外國通關同樣重要。

新安排下，駐港領事館人員及其直系家屬須入住檢疫酒店，但中央政府駐港機構，包括中聯辦、駐港國安公署的人員將可繼續獲得豁免，港府第二把手的政務司長李家超昨日宣布新安排時解釋，履行與政府相關運作的政府人士，當局有豁免機制。他又說過去曾出現兩宗領事館人員確診個案，亦有豁免者不遵守條件，故須收緊措施。翻查資料，尼泊爾駐港總領事館曾有職員確診；沙特阿拉伯領事的兩名子女曾在家居隔離期間外出，其後確診。

李家超強調，新安排相信可以更有效防止境外輸入個案、防範Delta變種病毒株，對整體防疫能力有積極作用，創造更有效環境與中國通關。而在昨日，香港新增的感染個案屬輸入個案，患者為沙特阿拉伯抵港機組人員，已打兩針復必泰。

根據新措施，在法例第599C章及第599E章下獲得豁免檢疫的類別，會分別大幅減少至五類及三類，其他人如須要求豁免檢疫來港，港府會按個別特別情況考慮，嚴格審核。受此影響，聯合交易所上市公司的董事、金融機構的高級行政人員、漁船船員，以及研究疫情的學術專家等，下周五起，他們來港都不獲豁免檢疫。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，港府希望借新安排換取與中國內地「通關」，屬於「政治交代」多於經濟效益，因為通關初期必然會有限制，亦會有熔斷機制，經濟效益未必會像港府宣示般多。至於香港的國際金融中心地位會否受影響，須視乎新加坡等「與病毒共存」的國家能否控制疫情，若相關國家疫情受控，而香港繼續採取嚴格的防疫措施，國際城市地位可能受影響。

對於商界高層不再獲得豁免，香港中小型企業總商會永遠榮譽會長巢國明表示，香港競爭力在鄰近地區如新加坡等地放寬出入境限制下已被削弱，部分企業正計畫暫時將在香港的亞洲總部遷往新加坡，香港再收緊豁免類別，將不利營商，對商界帶來傷害。

負責審批金融業及上市公司豁免安排的財經事務及庫務局表示，自豁免安排設立以來至上月29日，共批出90宗豁免，占申請總數的23%。金融界立法會議員陳振英認為，業內獲批豁免檢疫人數其實不多，相信影響有限。至於部份企業將員工轉移到新加坡，但不至於撤離香港，只是觀察香港防疫措施的發展。他認為，港府當務之急是儘快與中國訂定通關時間表，否則會「兩頭不到岸」，影響外資留港意欲。