中國武肺日增93例 鍾南山料疫情月內可控 又反駁「零傳播」政策成本高

中國武漢肺炎本土感染病例昨(2日)天突然大增七成至93例，令本輪疫情受感染人數增至超過六百人，波及至少十八個省市，黑龍江為重災區之一，但中國工程院院士鍾南山前日表示，中國對外開放口岸入境，一定會有小規模聚集性疫情，然而，在強而有力的監管和防控策略下，很有信心今輪在黑龍江附近的疫情能在一個月內得到有效控制。他更反駁外界指中國的「零傳播」政策成本高及不可長期持續的說法，稱「持續性的零傳播」政策會持續相當長時間。

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中國過去一星期，每天新增本土病例在23至59宗之間，但中國衛生健康委員會今(3日)早在網上公布，昨日新增93宗本土病例，較過去兩天的每天五十多宗病例多六至七成。當中，35例(38%)在黑龍江的黑河市，其次為有14例的河北石家莊市和甘肅，以及有9例的北京昌平區，涉及11個省市。新增本土病例亦令本輪疫情持續二十天之時，令615人受感染；另有377人為境外輸入個案。

作為疫情重災區的黑龍江，當地發現確診病例的超過50個小區均須實施硬封閉，愛輝區更進入應急狀態。另外，一些旅遊區更在發現區內出現感染個案後實行封閉檢測，上海迪斯尼三萬多人為此要漏夜集中在園內進行檢測，對於中國這種嚴謹的「零傳播」(香港和外媒稱為「清零」)的抗疫模式，外媒指為「成本太高」、「自成一格」，中國工程院士鍾南山前日接受中國國際電視台訪問時表示，「零容忍」或「零傳播」政策是「不得已而為之」，因為病毒傳播太迅速，複製指數太高，在有疫苗的情況下，全球染疫死亡率仍有2%，是不能容忍的高死亡率。

他又說，「零傳播」政策成本確是比較高，但開放或放任政策的代價更高。他解釋，一些還有少量傳播的國家決定全部放開，取消防疫，但近兩個月又出現大量感染個案，結果又要收緊防疫措施，這「一來一回帶來的成本的代價是更大，對於市民、對社會的心理影響也是更大。」

鍾南山說，中國將採取逐步放開的策略，但目前總的政策還是「零容忍」，做法是一發現感染個案便控制在小範圍，相較於感染後再治療，反而是一種低成本的做法。他形容，這種做法可以稱為「持續性的零感染、零傳播」，而不是絕對的零傳播。

隨着新西蘭、澳洲、日本、泰國、韓國等地紛紛放棄「清零」政策之際，中國的「清零」政策近日備受外媒質疑，當中，法國國際廣播電台發布題為「中國恐怖清零為哪般」的文章。美國的《華爾街日報》報道則指出，嚴格的政策將為中國經濟增長帶來日益增加的成本；有線新聞網絡(CNN)也發文稱，隨着亞太鄰國開始與病毒共存，中國正日益被孤立；另外，《紐約時報》報道指，中國「清零」策略似乎得到了公眾的支持，有助政權合法性，但專家們一致認為，這政策最終會不堪重負。

不過，中國的《環球時報》總編輯胡錫進則在微博發文反擊，指「西方輿論就是很想把中國『拉下水』，讓我們放棄動態清零政策，變得跟他們『一樣爛』。」強調中國的動態清零政策決不能放棄。