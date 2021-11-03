六中全會登場前 黨媒發系列長文歌頌習近平

中共19屆六中全會即將在11月8日登場。從11月1日開始，黨媒《人民日報》就開始連發系列長文歌頌習近平，將他稱為“馬克思主義政治家、思想家、戰略家”。外界分析，其用意可能是為了給將在六中全會上審議的中共“第三份歷史決議”做鋪墊。

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《人民日報》稱，該報將從1日開始，刊登題為“新時代的關鍵選擇”系列報導，回顧中共總書記習近平在“領導抗疫”期間，“親自部署”的各項決策，突出“黨領導一切”的概念以及“習近平作為中共領導核心”的地位。

1日發表的“開欄的話”就長達7,000多字，文中細數了習近平上任以來，加強中共黨中央領導的舉措，其中包括中央“巡視”工作制度化等。2日的報導題為“把人民生命安全和身體健康放在第一位”，主要闡述了習近平如何“親自指揮，親自部署”、領導武漢中共病毒疫情防控的種種“功績”，長達6,000多字。

2日的文章引述習近平的話說，“當時疫情緊急，不得不召集大家研究部署，大年三十，我夜不能寐。”文中將習近平描述為一位“重視人民”的領導人，提到他在了解到武漢人喜歡吃活魚後，就讓“在條件允許的情況下應多組織供應”，之後“很快，一車車活魚從武漢周邊的水產養殖基地迅速起網，送到武漢市民的餐桌”。

外界分析，中共黨媒在六中全會前竭力為習近平唱在讚歌，要展現他“巨大的政治勇氣、強烈的歷史擔當和深厚的人民情懷”，為的是讓“第三份歷史決議”在六中全會順利通過，以進一步確立習近平在黨內的地位，為他在明年的中共20大上尋求連任做鋪墊。

據中共黨史記載，中共的“第一份歷史決議”是毛澤東於1945年主導總結建黨以來路線之爭的“關於若干歷史問題的決議”；“第二份歷史決議”則是鄧小平於1982年主導評價中共建政後及文革功過的“關於建國以來黨的若干歷史問題的決議”。這兩份決議都是在中共面臨重大轉折的時刻所提出，也分別確立了毛澤東與鄧小平在中共黨內獨大的地位。

有熟悉中共黨內事務的消息人士10月底告訴《日經亞洲評論》，毫無疑問，習近平推出“第三份歷史決議”，是想要效法毛鄧，確立其“定於一尊”的地位，並成為終身領導人。