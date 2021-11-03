北京疫情多為家庭傳播 123個車站暫停發售進京火車票

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火3日下午指出，截至目前，本輪疫情北京累計報告本土病例39例，主要以家庭接觸傳播為主，其次為棋牌聚集傳播。為確保北京防疫安全，全大陸將暫停發售123個車站進京火車票。

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龐星火稱，北京市本輪疫情病毒均為Delta變異株，與近期內蒙古、甘肅等地病例的病毒高度同源。Delta變異株傳染性強，北京疫情傳播途徑主要以家庭接觸傳播為主，其次為棋牌聚集傳播，兩種途徑約佔70%。目前已有多個家庭共同居住人員全部感染。多數感染者在得知自己可能被感染時，都自覺採取了各項防控措施落實個人防控責任，為戰勝疫情增添足夠的信心和底氣。

同一場合，中國鐵路北京局集團有限公司疫情防控辦公室客運組主任崔巍則表示，大陸鐵路部門將堅決落實限制進京管控政策，停開、減開部分旅客列車，減少人員流動，在保證各主要方向旅客出行基本需求的前提下，調整進京旅客列車開行數量，不向中高風險地區或14日內有本土新增病例的城市開行旅遊列車。

據悉，截至11月2日，各售票渠道暫停發售上饒、天水、黑河、張掖、阿拉善、伊犁等共計23個地區、123個車站至北京地區車站車票。在票務方面，對停售前已經售出的進京車票，均不收取退票手續費。