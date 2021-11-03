歐洲議會INGE代表團抵台明會見總統蔡英文

法國參議員阿蘭·理查德於 2021 年 10 月 8 日在台北市舉行的新聞發布會上發表講話。 理查德率領一群法國參議員訪問台灣，正值台灣和中國之間特別緊張的時刻。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」(INGE)的七位議員及多位助理一行十三 人，今天抵達台灣訪問三天，這是歐洲議會第一次派出官方代表團訪問台灣；加上委員會正在研擬提交一份涉及中國利用虛假訊息攻擊民主的報告，使得這次的訪問備受到矚目，台灣總統蔡英文預計明天上午在總統府接見訪問團。

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台灣外交部表示， 歐洲議會官方代表團訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數字政委唐鳳、陸委會主委邱太三，以及接受外交部政務次長曾厚仁代表外交部長吳釗燮款宴。

台灣外交部還透露，訪問團成員另將與專門研究假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體座談。訪團成員希望就假訊息、網絡攻擊等複合式威脅議題，與台灣政府機關官員及專家深入交換意見。

INGE是歐洲議會所屬一個非常設性質的「特別委員會」，2020年設立，主要宗旨是應對外國干涉歐盟跟各成員國的選舉。特別在新冠疫情蔓延全球期間，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球散布假訊息，INGE將提出可能需要立法的行動。

台灣外交界人士透露，鑒於台灣身處面對中國複合式威脅的前線，訪問團希望訪台期間能深入了解台灣如何在保障言論及媒體自由下，建立對抗外來滲透及假訊息的創新策略及立法架構，以便在相關報告中納入台灣的經驗。

但因為交流議題敏感並牽涉特定國家，訪問團所有成員都很低調，率團的INGE主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）辦公室以及委員會，在抵達台灣之前都沒有對外發表任何聲明。

格魯克斯曼長期關注新疆人權議題，今年3月被中國制裁。他曾參與法國學者的聯合投書，呼籲歐洲應重新思考一中政策，並加強支持受到威脅的民主台灣。

近期歐洲與台灣交往明顯加溫，先有法國參議院正式參訪團、另有歐洲議會高票通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告後，歐洲議會隨即派出官方訪團；同時台灣方面由國發會主委龔明鑫率領經貿考察團訪歐、外交部長吳釗燮也剛結束訪歐行程。