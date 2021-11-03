美軍參謀首長聯席會議主席 ： 中國短期內不太可能入侵台灣

美軍參謀首長聯席會議主席密利11月3日表示，中國短期內不太可能入侵台灣，但也有所保留地表示“任何事都可能發生”。他並重申美國對台灣關係法的承諾。

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中央社報道，密利星期三出席阿斯本安全論壇與美國國家廣播公司新聞網主播何特（Lester Holt）對談，台灣議題多次被提起。

在被問及中國可能在短期內對台動武的可能性時，密利以他對中國的分析指出，中國不太可能在短期內對台動武，也就是說 6個月、12個月或24個月內不太可能發生。

但他也指出，中國正清楚明確地打造能力，以在未來某個有需要做這樣的決策時候，能向國家領導人提供這些選項。“但不久的將來？大概不會。但任何事都可能發生。”

在談到美軍是否會協助保衛台灣時，密利並未正面回應，但重申台灣關係法與美中三公報仍是美方政策，以及和平解決台海議題的期望。至於是否出兵，密利表示，如有必要，美軍絕對有能力在全球做出各項因應。

被問到美國是否將調整對台政策從長期以來的“戰略模糊”走向“戰略清晰” 時，密利表示，每件事都有優缺點，有伴隨風險。迄今為止，基於台灣關係法與美中三公報的台灣戰略模糊政策是成功的。

他指出，至於是否要與時俱進，必須經過認真考慮，但目前的政策是這樣，在可預見的未來也將持續目前的政策。