中國富豪新排名 許家印急跌

北京一連串監管措施下，中國富豪排行榜也因此洗牌。富比世雜誌今天公布2021年中國大陸富豪榜，去年榜首阿里巴巴創辦人馬雲跌至第5名，中國恆大主席許家印的排名則由去年第10名急跌至44名。

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中國監管下富豪榜洗牌。據中央社今天引述中國媒體消息，富比世今天公布2021年中國大陸富豪榜，農夫山泉董事長兼創始人鍾睒睒以人民幣4244億元的財產，成為富比世中國首富。剛卸任字節跳動董事長的張一鳴則以3825億元的財富居次，中國鋰電池巨頭寧德時代董事長曾毓群以3272億元的財富居第3名。

該報道稱，今年中國官方推動一系列網絡行業監管，去年富比世中國首富馬雲的阿里巴巴首當其衝，旗下螞蟻金服被暫停上市，股價大跌，馬雲由去年榜首跌至第5名；同樣在這波監管浪潮中的騰訊集團主席馬化騰的財富也從去年的552億美元下滑至491億美元，滑落至第4名。

近來深陷債務危機的中國房地產龍頭恆大主席許家印今年的排名更是由去年的第10名急跌至第44名，財富由去年的277億美元縮水至118.7億美元。

中國大陸10大富豪第6至10名依次為拼多多創始人黃崢、美的集團創始人何享健、長城汽車董事長魏建軍家族、網易創始人丁磊及順豐控股創辦人王衛。

據該消息說，進入富比世富豪榜前100名的最低門檻，由一年前的50.3億美元增至57.4億美元。