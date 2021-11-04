中國疫情未歇 “夏季達沃斯”延期

4日中國公布新增新冠確診106例。本土確診病例87例，大部分集中在黑龍江；另有本土無癥狀感染者16例，來自河南鄭州為多。鑒於疫情，原定本月在天津舉辦的“世界經濟論壇─新領軍者年會”將延期。

廣告 繼續瀏覽後續

此波疫情已累計超過700例，涉及中國20個省分。現今最嚴峻的黑龍江疫情，與此前的內蒙古、甘肅等省爆發的本土疫情無關聯，是一起新的由境外輸入病毒引起的疫情，疫情自10月27日爆發，蔓延十分迅速，引起官方重視，國家衛生健康委員會已派員前往指揮防疫工作。

定期追蹤疫情的蘭州大學三日將黑龍江黑河市確診預測中間數，大幅調升至342例。。

黑河市疫情可能是由俄羅斯輸入，中國國家移民管理局4日宣布強化邊境管控，其中包括嚴防人員越過冰凍界河非法越境，宣示“繼續從嚴從緊”執行外國人入境政策，嚴格落實涉北京冬奧人員入出境封閉管理，全力確保冬奧防疫安全。

北京4日無新增本土確診，令許多北京市民鬆一口氣。不過，世界經濟論壇原定11月在天津舉辦“新領軍者年會”活動，由於多省市爆發新冠疫情，決定延後舉行。“新領軍者年會”被稱為“夏季達沃斯論壇”，2007年起每年在天津、大連等城市舉辦，參會的主要是在金磚國家等新興市場中領軍的企業，以及已開發國家中迅速發展的企業。

為防堵新冠疫情傳播，國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏和中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山均呼籲，第三針接種有其必要性。