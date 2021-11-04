中美關係惡化中 中石化罕與美國簽訂20年購買液化氣合同

中國石油巨頭中石化周四宣布，它與美國Venture Global公司簽署了一項為期20年的液化天然氣（LNG）採購協議，法新社說，這是眼下中美貿易關係中罕見的一個亮點。

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據法新社今天報道說，自2018年夏天以來，在美國前總統特朗普的推動下，美國與中國一直在進行一場對等的懲罰性關稅的貿易戰。拜登政府並沒有取消對上屆政府的制裁。

但在能源危機的背景下，北京需要增加進口。

最近幾周，全球經濟復蘇導致所有能源價格急劇上升，特別是天然氣和石油的價格。隨着高需求和全球供應鏈的中斷，中國這個亞洲巨人正在努力滿足其能源需求。是在這種情況下，中國石化已經與位於路易斯安那州的美國風險全球公司簽署了一項協議，每年向中國提供400萬噸液化天然氣。

中石化表示，這一為期20年的夥伴關係是中國和美國之間簽署的最長的液化天然氣合作關係。