任正非成立“軍團”打造30年和平環境 說讓任何人都不敢再欺負

中國企業華為官方網站“心聲社區”3日晚間發布“軍團組建成立大會”的視頻，創辦人任正非親上火線宣稱，“要打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢欺負我們。”除了華為外、阿里巴巴、騰訊等中國科技巨頭相繼啟動芯片自主研發計畫。自由亞洲引述分析認為，中國科技芯片大內卷，要想成功不易，恐怕僅有對黨中央表忠心的象徵意義。

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據自由亞洲今天報道說，華為創辦人任正非親上火線宣稱成立“軍團”，要打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢欺負我們。

根據華為“心聲社區”釋出的“沒有退路就是勝利之路”的視頻內容顯示，上個月29日華為在松山湖園區舉行”軍團組建成立大會”，華為創辦人任正非和公司領導為來自煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團和數據中心能源軍團的300餘名所謂的“將士”壯行，各軍團集結後接受公司領導的授旗。

據任正非說，“我認為，和平是打出來的。我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們”。任正非慷慨激昂地對着華為員工講話宣稱，“我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同光；鳳凰涅槃，人天共仰。歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。”

該報道說，這個視頻配上了軍樂、飄揚着五星旗、還有穿着類似軍服的員工、華為領導引領着員工振臂高喊“必勝”，場面宛如一場閱兵大會。

據自由亞洲說，華為的手機消費業務受到美國制裁的影響，華為在經營上面臨巨大壓力。華為除了在今年2月成立“煤炭軍團”外，近日再成立包括“海關與港口”、“智慧公路”、“數據中心能源”和“智能光伏”四個軍團，企圖拓展新的業務領域。不只是華為動作頻頻，中國多個科技巨頭相繼投身到芯片自主研發行列。上個月19日阿里巴巴集團的阿里雲發布一款全新伺服器芯片“倚天710”，並宣稱是採用業界最先進的5奈米工藝；騰訊3日在2021騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研芯片已經取得進展，分別為針對AI計算的“紫霄”，用於視頻處理的“滄海”，以及面向高性能網路的“玄靈”。

消息沒有提及，不久前被釋放的華為財務總監孟晚舟是否出席了會議並發表講話。