外媒採訪北京冬奧遭阻撓 美籲中國勿限制記者自由

北京冬季奧運將於明年登場，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4日表示，美方呼籲中國不要限制記者採訪冬奧的機會與他們的行動。

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路透社報導，駐華外國記者協會（FCCC）本周稍早對冬奧主辦單位行事不透明表達擔憂。

普萊斯4日在例行媒體簡報會上說：“我們呼籲中共官員不要限制記者的自由移動與機會，並要確保他們的人身安全，且能夠自由報導，包括在奧運和帕運會上。”

英國《衛報》報導，駐華外國記者協會2日發表聲明，指控中國官方不斷阻撓外媒報導北京冬奧相關新聞，且對採訪的請求予以無視及拒絕，而試圖前往場館採訪也遭阻攔喝斥。

根據報導，駐華外國記者協會這項措辭嚴厲的聲明還指責北京冬奧組委會，未能維護國際奧會有關“確保為最廣泛的全球觀眾提供最充分媒體報導”的章程，組委會對此應“保持透明和清晰”。