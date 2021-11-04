拜登批中俄領導人缺席氣候峰會 普京與習近平都反擊

美國總統拜登批評中國領導人習近平未現身聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議全球領袖峰會，中國予以回擊，並反譏特朗普讓美國退出巴黎協定，才對全球氣候治理造成傷害。稍早拜登就特朗普決定退出巴黎協定道歉。針對拜登批評俄羅斯總統普京缺席氣候峰會，俄羅斯官方說不同意，並說俄羅斯一直嚴肅看待氣候變遷。

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據法新社報道稱，美國總統拜登批評習近平缺席COP26 ，中國對此反擊。

中國是目前全球最大溫室氣體排放國。中國國家主席習近平未參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議全球領袖峰會，且自新冠肺炎病毒疫情開始以來，就未曾踏出國門。面對美方批評，中國外交部發言人汪文斌以「口號代替不了行動」回應。

據汪文斌表示，因應氣候變遷需要的是具體行動而非空話，中國採取實際行動因應氣候變遷。他也反譏美國在前總統特朗普（Donald Trump）任內退出巴黎協定（Paris Agreement），傷害了全球氣候治理和協定的執行。

法新社說，拜登已就川普決定退出巴黎協定道歉。

法新社說，同日，美國總統拜登批評俄羅斯領導人普京未現身COP26氣候峰會，克里姆林宮予以回擊，自稱嚴肅看待氣候變遷。

拜登（Joe Biden）昨天抨擊俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）缺席蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。據拜登批評說，俄國凍原在燃燒，普京面臨嚴重氣候問題，卻不開口說自己有意行動。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天被問到拜登指控俄、中兩國未在氣候變遷議題上展現領導力，他回答：「我方不同意。」據培斯科夫表示：「我們當然沒小看格拉斯哥會議的重要性，俄國行動向來一致、深思熟慮且態度嚴肅。」