李克強也呼籲加快關鍵核心技術攻關求自立

中國召開國家科學技術獎勵大會，國務院總理李克強會上發表講話，呼籲加快關鍵核心技術攻關，努力實現高水平科技自立自強。中國國家主席習近平多次發表講話，要求中國攻關掌握核心技術，不要被掐脖子。

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據路透社報道稱，中國國務院總理李克強周三稱，要圍繞國家重大戰略需求，加快關鍵核心技術攻關，推進重大科技項目；制定更多激勵創新的普惠性政策，完善和落實研發費用加計扣除政策，促進創新要素向企業集聚。

李克強在中國國家科學技術獎勵大會上講話並稱，要強化企業創新主體地位，推進產學研深度融合。持之以恆加強基礎研究，國家財政要大幅增加基礎研究經費，強化長期穩定支持，通過稅收激勵等引導企業和社會資本加大投入。

據李克強表示，應“全面提高科技創新能力...努力實現高水平科技自立自強，” 李克強還稱，要大力提升自主創新能力；支持大企業牽頭組建創新聯合體，打造共性技術平台，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新，在協同互促中釋放乘數效應。

據李克強還指出，要深化國際科技合作，在擴大開放中實現互利共贏，中國將積極融入全球創新網絡，務實推進全球疫情防控、公共衛生、氣候變化等領域國際科技合作。

該報道引述中國官方消息說，主持大會的國務院副總理韓正也指出，“科技立則民族立，科技強則國家強”，要加快實現高水平科技自立自強。