歐洲議會官方代表團訪問台灣今會蔡英文 北京批評

歐洲議會第一次派遣官方代表團訪問台灣，與台灣官方多有互動。歐洲議會官方代表團今天會見台灣總統蔡英文。中國官方對此提出批評，繼續以不要向“台獨”勢力發出任何錯誤信號，以及有損中歐關係提出警告。評論注意到中國官方反應顯示遲緩與低調。

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據路透社今天報道說，就歐洲議會代表團訪台，中國外交部敦促歐方不要向“台獨”勢力發出任何錯誤信號。

據中國外交部發言人汪文斌周四表示，敦促歐方糾正錯誤，不要向“台獨”勢力發出任何錯誤信號，否則將有損於中歐關係。

台灣總統蔡英文周四上午與歐洲議會首度派出的官方代表團訪台的會面中表示，相信台灣與歐盟在各領域一定會持續深化夥伴關係。

據台灣外交部周三表示，歐洲議會“外來勢力干預歐盟民主程序”特別委員會籌組官方代表團，首次派出13人訪問團，將在周三至周五到訪台灣，並將拜會總統蔡英文，並與台灣交流假訊息和網路攻擊等議題。

根據中央社今天報道說，歐洲議會代表團訪台，關注兩岸關係與中國當局作為。

歐洲議會“外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）”特別委員會（INGE）主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）3日至5日率官方代表團訪台，會見總統蔡英文與台灣國安相關官員。格魯克斯曼此行也與台灣大陸委員會主任委員邱太三會面，了解兩岸關係與中國相關議題。

邱垂正下午在陸委會例行記者會就此應詢指出，歐洲議會代表團一行這次來訪，希望針對兩岸關係現況，及台灣對抗中國方面的複合式威脅，如外來滲透、假訊息、中共軍事威脅等議題進行廣泛、多面向的意見交流，陸委會表示誠摯歡迎。

邱垂正說，中共在國際上慣常以脅迫手段阻撓台灣與其他國家正常往來，包括施壓歐洲議會撤銷友台報告與法案、對歐台交流進行無理阻撓；對台方面則透過社群媒體散布爭議虛假訊息等方式，試圖造成台灣及相關國家內部社會對立，無所不用其極，世人皆有目共賭。他表示，在當前區域情勢複雜的情況下，歐洲議會訪問團成員無懼中共施壓訪台，表達對台海與印太局勢的關注與支持，“德不孤，必有鄰”，政府對此備感溫暖。

台灣國安局長陳明通今天在立法院外交及國防委員會指出，北京試圖對台“以戰逼談”。邱垂正對此表示，中共始終不放棄對台用武，頻繁在台灣周邊海空域進行軍事滋擾，嚴重違反國際關係和平準則，企圖威迫台灣接受其錯誤的政治主張，妄想“以戰逼談”，是造成兩岸緊張的罪魁禍首。