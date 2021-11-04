無國界記者籲釋放張展: 她若有危險 我們是罪人

11月4日，無國界記者發聲明，呼籲北京當局立即釋放張展。公民記者陳秋實也為張展發聲，稱“如果她有了生命危險，我們都是罪人。”去年中共疫情爆發後，公民記者張展隻身前往封城的武漢記錄疫情，並將疫情的真實信息上傳至社交媒體。張展因此被中共警察抓捕，去年12月因“尋釁滋事”被重判4年。張展被抓後堅持無罪，在1年多以來一直絕食，導致身體狀況惡化，他的哥哥都擔心張展是否能活過這個冬天。

廣告 繼續瀏覽後續

公民記者張展近日身體情況惡化，張展母親與張展日前進行視頻通話後表示，她看到張展情況更危急，身體狀況更加虛弱，“要人扶着走路，說話時連頭都無力揚着，再不保外就醫，很危險！”

張展哥哥張舉也在推特發文呼籲外界關注張展的情況，稱妹妹很乖，研究生畢業後到上海考了律師。張舉說，張展身高177cm，目前體重不足40kg。“她那麼倔強。我覺得她可能活不了太久了。在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子”。

無國界記者組織（RSF）4日再度發出聲明，呼籲北京當局立即釋放張展。聲明強調，如果不立即釋放張展，她將面臨生命威脅。

聲明引述無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：“我們呼籲國際社群一同對中國政權施壓，確保張展能在為時已晚前獲得釋放。張展只是履行記者的職責，不該因此受到拘禁，更別說還要承受4年的牢獄之災。”

今年9月17日，無國界記者組織與44個人權團體曾聯名致信中共總書記習近平，要求免除張展的罪責並釋放她。

中國在無國界記者組織世界新聞自由指數評量的180個國家與地區中，排名第177。無國界記者組織說，目前至少有122名記者在中國遭到監禁。

今年38歲的張展曾是一名律師，畢業於西南財經大學金融系，並獲碩士學位。2010年離開家鄉陝西前往上海，因在網上發錶針砭時弊的文章而遭當局打壓，不能正常執業。2020年2月初，張展前往武漢採訪中共病毒疫情並將見聞發到社交媒體上。同年5月14日在武漢火車站附近被捕。2020年12月，張展遭當局以“尋釁滋事”罪重判4年。

張展的近況引發廣泛關注。早前被允許露面的公民記者陳秋實3日發推特稱，“我本想這兩年攢點錢給張展的家人，但知情的律師告訴我張展的家境挺好並不缺錢，只是她的身體最近更加糟糕了，雖符合保外就醫條件，可是律師卻無能為力。我在杭州參加拳擊訓練營，房間對門就住着警察，拳館門口每天都有警察蹲守。我真心希望她能得到人性的關照，如果她有了生命危險，我們都是罪人。”