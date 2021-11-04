美國媒體報道彭帥遭張高麗性侵：MeToo燒到中共高層極不尋常

中國網球女將彭帥在微博驚爆遭前中共政治局常委、國務院副總理張高麗性侵，美國媒體報道這一事件時認為：MeToo在中國首度燒到中共高層政要，時機與對象都極不尋常。

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《紐約時報》指出，彭帥2日晚間在她的微博發文，描述自己與張高麗在一次性侵後開始的斷斷續續的不倫關係。彭帥的帖子很快就被刪除，連她的名字、甚至“網球”等詞都不太能搜索到，反映出在中國討論共黨領導人的不當行為仍是禁區。

現居美國新澤西州的維權人士呂頻，是現已被封的中文論壇“女權之聲”創始人。她在電話受訪時說MeToo在中國的影響已累積3年，3年前，當第一批女性開始談論她們的經歷時，沒有人會想到會波及到如此高位者。

《紐時》指出，中國當局此前曾因兩性關係不端起訴過高級政府官員，通常是與腐敗調查同時進行，但從沒有像張高麗如此位高權重者被指控過兩性關係不端，這回對象極不尋常。

《華盛頓郵報》指出：北京警方在多名年輕女性公開指控遭性侵後，今年7月逮捕華裔加拿大影視明星與歌手吳亦凡；隨後在8月，中國電商巨擘阿里巴巴也解僱一名男性高管，因為有女性員工出面指控男方趁她爛醉時進她房間性侵。《華郵》指出，吳亦凡和阿里巴巴這兩案值得關注，在於審查人員允許網民熱烈討論，官媒甚至還發表文章批評涉案被告。但這次彭帥的爆料顯然無此待遇，她的帖文遭全面封殺，表明北京對MeToo這類新聞的審查開放，並未擴展到高層官員。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，MeToo運動在中國尚處萌芽階段，先前有燒到學術圈、非政府組織工作者與商界、影視名流，但波及層級如此之高的中共政要還是頭一遭，尤其在攸關鞏固國家主席習近平第3個任期的中共第19屆六中全會召開前夕，極具政治敏感性。