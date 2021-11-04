美國指中國悄然加擴核武器庫近千枚 北京批誇大與偏見

根據美國新近公布的中國軍力報告，美國大幅提高了對中國未來幾年核武器庫計畫的預估，稱北京到2027年可能擁有700枚核彈頭，到2030年可能擁有1,000枚。美國警告中國軍力提升，可能加劇了引發衝突危險。中國官方今天批評美國的報告是誇大，操縱說法，充滿了偏見。

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在美國國防部公布了一份關於中國的核計畫比預期加速的報告後，中國今天周四譴責了美國的 "操縱 "行為。中國外交部發言人批評美國國防部的報告具有操縱，誇大，並且充滿了偏見。

據法新社說，根據美國國防部昨天發布的一項中國軍力報告指出，美中的敵對狀態，提高了雙方爆發衝突的可能性，尤其是為了台灣。美國國防部最新報告指出，中國軍隊現代化速度之快，用意就是要在2027年之前克服所有阻撓中國以施壓或武力重新拿下台灣的企圖。

報告說，中國意圖在2027年之前「具備於印太地區對抗美軍、並把台灣領導階層依北京條件逼上談判桌的能力」。

五角大樓周三大幅提高了其對中國未來幾年核武器庫計畫的預估，稱北京到2027年可能擁有700枚核彈頭，到2030年可能擁有1,000枚。

據路透社說，雖然這一規模仍將明顯小於美國目前的核武庫，但代表着美國的預測與去年相比發生了重大變化，當時五角大樓警告說，中國的核彈頭數量到2030年將達到400枚。

華盛頓一再呼籲中國加入美國和俄羅斯的軍備控制新條約。

在提交給國會有關中國軍事的全面年度報告中，五角大樓重申了對台灣壓力漸增、中國化學生物計畫和技術進步的關切。

路透社說，美國國防部該報告特彆強調了中國不斷增長的核武庫。

報告稱：“未來十年中國的目標是使其核力量現代化、多樣化並予以擴大。”

報告補充說，中國已經開始建造至少三個洲際彈道導彈發射井。

據軍備控制協會的執行主管Daryl Kimball說，“中國是否像美國估計的那樣推進其計畫，將在很大程度上取決於美國的政策和行動，” 據Kimball補充說：“中國將其核武庫提高到這種水平的可能性，凸顯出進行務實的雙邊或多邊會談以降低核風險的迫切必要性。”

中國稱，它的核武庫與美國和俄羅斯相比相形見絀，而且中國願意進行對話，但前提是美國將其核武庫降到與中國一樣的水平。

該報道稱，美國擁有3,750枚核彈頭，截至9月1日，已經部署1,389枚。

據法新社指，美國國防部發布的報告指出，中國擴張核武的速度遠快於預估，縮小了與美國的差距。

美國國防部報告直指，北京擁有的核彈頭可能於2027年之前達到700枚，到了2030年可能多達1000枚。這個數字遠高於五角大廈去年的預估，當時認為，到了2020年代尾聲，中國的核彈頭數量將達400枚。

美國國防部報告還提到，中國「持續投資及擴張其陸基、海基和機載的核運載平台數量，並打造必要基礎建設來支援這項主要核武擴張」。