法國疫情捲土重來 馬克龍將發表電視講話

由於氣溫降低，法國面臨新冠疫情捲土重來的威脅。法國總統馬克龍周二晚間將發表全國講話。世衛組織稱，歐洲和中亞的每個國家都面臨著新冠疫情捲土重來的真正威脅。

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法新社報道，法國政府發言人阿塔爾( Gabriel Attal)周五表示，歐洲再次成為新冠疫情的中心，在法國疫情也出現輕微的反彈。阿塔爾並表示，"障礙已經出現在我們面前，雖然還不確定它的高度，但我們有辦法越過障礙"。她證實，馬克龍周二將發表電視講話，對法國對抗疫情進行總結，也將談到經濟重振及改革問題。

另外，法國國民議會周五通過新版防疫措施法案以應對疫情變化。新的防疫措施法案規定，政府能夠繼續實施"健康通行證"的相關措施到明年7月31日。政府需向議會提交關於疫情應對措施，及相關措施對疫情數據影響的報告。

法案規定，如果疫情再度惡化，需要採取更嚴格的防疫措施，例如恢復宵禁或"封城"，可重新啟動衛生緊急狀態下的相關機制，但相關管制措施的實施超過四周仍需獲得議會批准。

法國衛生部周五通報，法國新增8.998例確診，重症患者1089例，減少10例，新增死亡26例，累計死亡9萬963例。

此前，世衛組織稱，歐洲和中亞的每個國家都面臨著新冠疫情捲土重來的真正威脅，或者已經在與之抗爭。

在世衛發布一份聲明中，世衛組織歐洲區域主任克魯格（HansKluge）表示，目前世衛組織歐洲區域53個國家的疫情傳播速度“令人嚴重關切”。

克魯格表示，病例再次接近創紀錄的水平，這主要是由於傳播性更強的德爾塔變體造成。

在過去的4周里，非洲大陸的新病例增加了55%以上。上周，歐洲和中亞佔全球所有新增病例的59%，占報告死亡人數的48%。

克魯格說：“我們再次處於震中。”他還表示，歐洲和中亞的新冠住院率在一周內增加了一倍多。

所有年齡組都有感染增加的趨勢，但75%的死亡病例發生在65歲及以上的人群中。