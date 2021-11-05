調查：九成外國記者憂立假新聞法 協會促港府三思

2014 年 2 月 23 日香港舉行要求言論自由和新聞自由示威活動，包括民主派議員在內的抗議者站在橫幅前

在網媒《加山傳播》因為形勢而解散所有香港員工、但又「礙於法律所限未能詳闡細節」之後，香港外國記者會的調查顯示，大多數受訪記者認為，《港區國安法》實施後令新聞工作環境變差；絕大部分受訪記者更對港府擬訂立假新聞法表示憂慮。該會會長瑞凱德（Keith Richburg）敦促港府重新考慮是否要立法，反而要重建新聞工作者的信心，以免損害香港作為廣受國際傳媒歡迎之地的名聲。

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香港外國記者會在8月至10月向會員進行調查，99名受訪者中，有70人是海外駐港記者，29人是本地媒體記者，總響應率為25%。該會今(5日)天公布的調查結果顯示，91%受訪者對港府打算立法禁止假新聞表示「十分憂慮」或「有點憂慮」，表示「不憂慮」的只有3%。

香港特首林鄭月娥和保安局長鄧炳強不止一次表示，欲立法打擊假新聞，當中，林鄭月娥5月時明確指出，港府正在研究制定「假新聞法」，以應對「錯誤信息，仇恨言論和謊言」；又指假新聞對很多人造成傷害，須嚴肅對待。當局正研究海外例子，暫時未有立法時間表。

有關建議獲得不少建制派支持，但民主派人士和香港記者協會均反對，記協主席陳朗昇形容，「假新聞法」將會成為傳媒頭上的一把刀，以現在日益收窄的傳媒環境，立法將會令傳媒更感擔憂，令業界自我審查的問題更嚴重。

另外，外國記者會的調查又顯示，83.8%受訪者認為，香港的工作環境變差，15.2%認為「沒有改變」，只有1%認為「變好」。調查引述受訪者指出，變差是因為在國安法下，大家不知道「紅線」在哪？ 在此情況下，56.1%受訪者承認，報道時有「自我審查」甚至避開敏感議題，表示「完全沒有」自我審查的有43.9%。

調查又發現，86%受訪者表示，自國安法實施後，找受訪者具名點評時事有困難，即使是一些相對中性的議題亦會被受訪者視為太政治化。調查引述個別受訪者指出，消息人士過往很開放，願意評論不同議題，傳媒亦毋須憂慮什麼題材可以報道或要如何保護受訪者；但現在很多人拒絕接受訪問，尤其是在《蘋果日報》被迫停刊後；傳媒亦要顧及保護數據和消息來源。

該會會長瑞凱德表示，調查結果反映，聲稱香港可續享新聞自由的保障並不足夠，當局須以行動恢復記者的知心，以確保香港長久享有廣受國際傳媒歡迎的地位不受影響，保障國際上享負盛名的香港新聞自由。

撤港《加山》創辦人馮達浚涉初選案還柙 報道曾奪人權新聞致

而在昨(4日)晚，在反修例運動期間成立的網媒《加山傳播》在臉書公布，鑒於情勢發展，在權衡風險後決定實時遣散所有仍身處香港之成員，「今後《加山傳播》在外之一切華洋瓜葛，俱與該些人士無關，海外成員則不受影響」。創辦人胡戩在聲明中表示，「憾此夜未能再逆風同行，……《加山傳播》此後在港只剩回憶，再無餘燼。」

至於《加山》為何作此決定，聲明只是說，「礙於法律所限未能詳闡細節」。

胡戩在今年5月後已由飛往台灣，而《加山》另一位創辦人馮達浚因為涉及民主派「35+」初選案而被控「串謀顛覆國家政權罪」。他在還押逾以個月後，昨日再被國安法指定法官拒絕其保釋申請，須要繼續還押。

《加山傳播》的宗旨是傳承「平等、自由與責任」，因大量報道反修例運動的現場情況而廣受網民關注。今年 5 月，《加山》奪得人權新聞獎中兩個獎項，分別是以〈旺角黑夜採訪 記者遭受行刑對待〉的報道奪得「學生 - 電台、電視及錄像」組別大獎，和〈「我根本都唔系叫韓寶生」—— 劫後余亡〉報道奪得「學生 - 文字」組別優異獎。