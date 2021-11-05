輝瑞研發新冠口服藥 試驗顯示可減低住院或死亡機率89％

美國總統拜登表示，輝瑞研發的口服抗新冠藥物，可以大幅降低因新型肺炎的住院和死亡風險。美國輝瑞藥廠（Pfizer）正就新冠肺炎研發抗病毒口服藥物，並在周五公布中期試驗結果。結果顯示此藥物能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%。另外，美國新冠病例降低，10月就業人數增加，拜登表示，在政府大規模支出刺激和快速接種疫苗下，呈現"歷史性強勁復蘇"。

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美國輝瑞藥廠公布，新研發新冠病毒口服藥物的二、三期臨床試驗中期分析結果，發現成年患者在出現病徵後3至5日內服藥，重症住院或死亡機會率可以降低89%。

輝瑞表示，計畫將口服藥的中期試驗結果提交給美國食品及藥物管理局（FDA），以作為申請緊急使用的一部分。輝瑞又稱，將儘快尋求FDA及國際監管機構向新藥物批出許可。

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）在聲明表示"這些數據表明，我們的口服抗病毒候選藥物，如果獲得監管機構的批准，有潛力挽救患者的生命，把新冠肺炎感染的嚴重程度減低，減少達到90%的住院治療。"

布拉之後在接受美媒CNBC訪問時表示，預計會在11月25日美國感恩節假期前向政府提交申請。

路透社指，輝瑞新藥的試驗結果似乎比10月初默沙東藥廠（Merck）公布旗下口服藥的實驗結果更好。默沙東正研發口服藥molnupiravir，並在10月初公布初步臨床數據，顯示新藥能把確診人士入院或死亡的風險減低近半。

另據報道，美國勞工部周五公布10月新增53萬1000名就業人口，失業率下降至4.6%，表現優於預期。美國新冠病例降低，10月就業人數增加，顯示美國已克服Delta變異株擴散形成的染疫潮，為總統拜登施政注入一劑強心針。

拜登表示，在政府大規模支出刺激和快速接種疫苗下，呈現"歷史性強勁復蘇"。他在白宮表示："美國重回就業軌道。我們的經濟復蘇讓更多美國人開始工作。"

數據顯示，與2020年2月新冠疫情爆發前相比，美國經濟就業人口仍短少420萬人，顯見經濟重建仍未完成。