美國國會通過1萬億美元基礎設施計畫 拜登稱讚“向前跨出一大步”

美國國會眾議院通過總值約1萬億美元的基礎設施計畫，總統拜登周六表示祝賀稱： “這是我們國家向前跨出了一大步”，不過，拜登另一項支出規模更大的提案有待取得民主黨共識獲得國會通過。

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法新社報道，在經過數月的艱苦談判後，拜登被稱為"史上規模最大的基礎建設法案"獲得美國國會眾議院通過。拜登周六面對媒體如釋重負，他表示：" “這是我們國家向前邁出的一大步”。拜登稱，他將儘快簽署這項法案。

美國民主黨進步派和中間派終於擱置分歧，周五通過了一項1萬億美元的公路、寬帶和其他基礎設施改造一攬子計畫。眾議院以228票贊成206票反對的投票結果通過這一議案，這對拜登的民主黨來說是一次重大勝利。民主黨幾個月來一直在為構成其國內議程主要部分的支出法案爭論不休。

拜登說，"對於那些在瞬息萬變的社會中感到被遺棄的人們來說，這項法律正適合你們”，拜登稱讚這一項“藍領計畫”，其中包含“數千個工作崗位”且"不需要大學學位”。拜登並表示，法案的效果“在兩三個月內”將開始顯現。

但在拜登的第二項主要國內議程，社會安全網和氣候變化議案方面，民主黨人還有很多工作要做。這項1.75萬億美元的議案，將是1960年代以來美國安全網規模最大的擴張計畫，但該黨一直就此難以統一立場。

拜登目前迫切需要這場勝利，他的支持率直線下降，而且距離議會中期選舉還有一年時間，民主黨很可能會在選舉中失去議會中的微弱多數。