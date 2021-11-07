拜登等各國領導人譴責針對伊拉克總理恐怖襲擊事件

伊拉克總理卡迪米在住所遭到無人機襲擊後，與高級安全官員召開會議，伊拉克總理辦公室發布聲明譴責暗殺企圖是"懦弱的恐怖襲擊"；而包括美國總統拜登、聯合國秘書長古特雷斯等紛紛譴責這起恐怖襲擊事件。拜登已下令國家安全部門協助伊拉克安全部隊調查這起襲擊並追查兇手。

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法新社消息，拜登周日在一份聲明中“強烈譴責”這起針對伊拉克總理的“恐怖”襲擊事件。拜登稱，伊拉克總理卡迪米“沒有受傷”讓他“鬆了一口氣”，拜登並讚揚卡迪米在襲擊發生後呼籲"冷靜""克制"所表現出的領導能力。拜登並下令國家安全部門協助伊拉克安全部隊調查這起襲擊並追查兇手。

此前，美國國務院也發聲明譴責恐襲行動，發言人普萊斯表示，得知伊拉克總理平安無事讓美方如釋重負，這顯然是直指伊拉克政府核心的恐襲行動，美國對此予以強烈譴責。他並表示，目前美國和伊拉克軍方保持密切聯繫，願意對調查提供一切協助。

另外，聯合國秘書長古特雷斯及英國首相約翰遜等也發表聲明，譴責這起襲擊事件。

伊拉克總理卡迪米在住所遭到無人機襲擊後，與高級安全官員召開會議。伊拉克總理辦公室在會後發表聲明，形容此次企圖暗殺事件是"懦弱的恐怖襲擊"，也是犯罪武裝組織對國家的嚴重襲擊。

襲擊發生在當地周日凌晨，內政部發言人稱，三架載有炸藥的無人機，飛向卡迪米位於首都巴格達戒備森嚴的綠區住所，其中兩架被攔截擊落，一架擊中卡迪米的住所，卡迪米本人安然無恙，駐紮住所外的六名保安部隊成員受傷，暫時沒有組織承認責任。巴格達已宣布進入緊急狀態，當局也正展開調查。