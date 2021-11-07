聯合國氣候大會：蔡英文"台灣日"致辭稱：氣候變遷有賴國際團結應對 台灣應被納入

聯合國氣候大會繼續在英國格拉斯哥舉行，台灣周日在當地舉辦"台灣日活動"，旨在"向國際社會傳達願與國際夥伴，共同對抗氣候變遷及邁向2050凈零排碳決心"。台灣總統蔡英文致辭指出，"在新冠疫情持續為全球帶來巨大挑戰時，全球氣候危機需要大家共同關注，並即時處理"。

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中央社報道，聯合國氣候大會召開之際，台灣代表團周日在格拉斯哥市的飯店舉辦"台灣日"，台灣與英國各界超過百人出席，其中包括英國國會及蘇格蘭議會跨黨派議員。

"台灣日"議程包括主題為綠能在台灣的應用、綠色融資及台英氣候合作的研討會，現場並設置攤位介紹台灣的離岸風力發電等綠能發展現況，以及環境議題相關國際合作計畫。

台灣總統蔡英文致辭稱，2016年以來，台灣政府一直積極推動能源轉型計畫，並研擬一項更積極的計畫，以加速能源轉型，邁向凈零目標。為展現承諾，台灣正將2050凈零排放目標納入修法。

她說，近數十年來，全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻挑戰。台灣做為國際社會不可或缺一員，盼致力相關因應作為並做出更大貢獻，以留給未來世代更好的世界；在氣候變遷這個重要議題上，台灣決心和世界一起朝2050凈零排放的目標努力。

消息稱，台灣代表團團長、環保署副署長沉志修及駐英國代表謝武樵致詞時皆強調台灣與國際社會共同應對氣候變遷、落實能源轉型的決心。

謝武樵提到，台灣已採取行動將2050年達成凈零排放的目標入法。他說，台灣有許多企業願意投資低碳技術，應提供政策面鼓勵措施。