從英國來港男子打3針仍染疫 香港首見

一名從英國來港的56歲男子在檢疫期間確診感染武漢肺炎，但該患者在抵港前已接種三劑不同藥廠的疫苗，而有研究指，該患者「混針」的次序應可產生最高的T細胞免疫反應，但仍然不能倖免染疫，未知會否影響港人對港府本周展開的第三劑疫苗注射計畫的意欲及港粵兩地通關的進程。呼吸系統專科醫生梁子超強調，接種疫苗可減少感染風險和染疫後患重病的可能性，並非百分百防疫，而變種病毒亦會減弱疫苗的防疫力，促港府做好檢疫措施。

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香港昨(7日)天新增宗輸入個案，累計確診增至12368宗。新患者上周一從英國乘坐編號BA027航班抵港，入住東涌一間檢疫酒店，並於上周四發病，經測試證實，他感染L452R變種病毒株。根據衛生防護中心資料，該男患者在英國已接種三劑新冠疫苗，分別是在2月中和4月下旬接種兩劑由英國研發的阿斯利康疫苗，以及於上月31日接種一劑由中德研發的復必泰疫苗。

翻查公開資料，英國牛津大學研究團隊在醫學期刊《刺針》9月號發布有關武漢肺炎的「混針」研究，指出混合接種復必泰和阿斯利康疫苗激發的抗體水平，較只接種兩劑阿斯利康疫苗高。另外，「先接種阿斯利康疫苗，後接種復必泰疫苗」的混針次序可產生最高的T細胞免疫反應；若次序倒轉，則其抗體水平較接種兩劑復必泰者低近7倍，但較打兩劑阿斯利康高5倍。帶領該次研究的牛津大學兒科和疫苗學副教授史納普(Matthew Snape譯音)指出，就加強劑而言，復必泰疫苗較阿斯利康疫苗更能加強人體免疫系統。

不過，東英吉利亞大學的醫學教授亨特(Paul Hunter譯音)參考現有研究數據後指出，長者等高風險群組或有必要接種加強劑，並建議已打兩針阿斯利康疫苗者在打第三針時可轉打復必泰疫苗，但已接種兩劑復必泰疫苗者則不用表種第三針。

在香港，第三劑疫苗注射計畫本周四(11日)起展開，約186萬名優先群組市民，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，今日起可到網上預約接種。公務員事務局局長聶德權昨日表示，接種第三劑疫苗肯定會是兩地通關一個考慮，亦相信將來前往中國內地者，必須接種疫苗，希望市民打三針以加強保護力，但他拒絕回應是否要完成接種三劑疫苗才可過關。