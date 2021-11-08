民調：七成港青對警察和法治信心減弱 憂難維繫法治

在經歷過去兩年的反修例運動和連串事件後，有調查顯示，約七成受訪青年對香港警察和法治的信心有所減弱；另有逾四成受訪者認為，市民失去對法治的信心是維繫法治的最大挑戰。至於「不同意」自己信任港府的比例，則有71.2%，較四年前增約8個百分點。

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香港青年協會設立的「青年創研庫」於9月中旬實地訪問529名15至34歲青年，發現他們重視法治，以10分為滿分，認為法治作為香港核心價值的重要性有7.87分。但青年人對香港法治的狀況顯然有憂慮，有四成半受訪者認為，「政府可以影響法庭的判決」，只有一成三受訪者不同意此說法。對於「司法獨立是不存在」、「法律能夠維護社會公義」，以及「法庭的審訊是公平」等三項說法，同意者與不同意者所佔比例均十分相近；而對上述三項說法表示「一半半」者所佔比率頗高，由佔四成八至六成二不等。

調查又發現，在經歷過去兩年的連串社會事件後，七成受訪青年對香港法治的信心減弱；若以部門排列，信心減弱最多的依次是警察（79.4%）、律政部門（59.0%）及法官（48.6%）。調查沒有具體提及過去兩年的社會事件，但眾所周知，香港自2019年中起爆發反對修訂逃犯條例風波，警方以暴力手段鎮壓，其後以嚴刑峻法起訴涉事人士，在逾萬名被捕者中，青少年和學生占約四成。

面對大部分青年對法治信心減弱，受訪者認為，香港維繫法治的最大挑戰，依次是「市民對法治失去信心」（42.0%）、「政府與社會缺乏互信」（29.5%）。事實上，當被問及是否同意自己「信任特區政府」時，有71.2%不同意，只有27.1%的人同意。有關不信任比率，較同一團體在2017年公布的調查結果增加約8個百分點。

研究亦顯示，假如受訪青年認為有一條法例不合理，七成一受訪者表示仍會遵守，過半數人是為了免被檢控；不會遵守的人有兩成七，主要原因是「不應該遵守不合理的法例」（87.5%）。有個別受訪者亦指出， 《港區國安法》的刑罰嚴重，而執法部門近期的連串拘捕行動，亦令他們感到不安，守法動機已由過往基於盡公民責任，變為避免自己無故被捕。

青年創研庫不同成員均建議，港府須加強法治的推廣工作，加深市民對法律背後意義的了解，亦要加強法例解說的部署工作，包括針對市民的憂慮作解說。