港警破歷來第二大毒品案 檢逾6億可卡因 至今數量已達去年1.8倍

警方破獲一宗利用急凍果汁由巴西運毒至港的案件，檢獲共重618公斤懷疑可卡因，黑市約值6.2億港元(下同，摺合約6900萬歐元)的懷疑可卡因，拘捕一名男子。這次是香港破獲歷來第二大宗販毒案件，與破獲歷來最大宗的706公斤、市值逾9.4億元可卡因販毒案相距只有七個月，反映販毒分子相當活躍。

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根據紀錄，香港警方和海關今年頭九個月共截獲1719公斤可卡因，比去年同期大增73%；但若把今次截獲的可卡因計算在內，當局今年至今截獲的可卡因數量已是去年全年的1.84倍。警方曾引述《2020世界毒品報告》指出，全球毒品使用及供應量均有上升趨勢。

警方毒品調查科警司陳江明在記者會上指出，該科人員上星期五在天水圍一間物流公司檢查兩個由巴西聖保羅運送到港，報稱運載256桶急凍果汁的貨櫃內，檢獲分載於7桶果汁內的508磚可卡因，翌日再在葵涌一個工業大廈單位內拘捕負責接貨的28歲姓陳男子。他被控一項販運危險藥物罪，今(8日)午在西九龍裁判法院應訊。

毒品科署理總警司吳頴詩指出，運載這批貨物的手法異乎尋常，包括貨物在零下18攝氏度海運來港，但抵港後卻沒有使用具冷凍功能的運輸工具交貨給貨主；運送成本遠高於貨物本身的價值；以及非以慣常的膠桶、而是用鐵桶運送果汁，惹起警方懷疑，於是進行搜查。而搜查時亦遇到不少困難，因為有關可疑毒品經膠袋包裝後放入已成冰塊的急凍果汁內，執法人員難以檢查，需先以光譜分析儀及X光機檢查後，再經人手破開冰塊取出毒品。

警方在現場的閉路電視發現，被捕男子背後應有其他涉案人士，調查將會繼續，不排除有更多人被捕。