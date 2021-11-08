習近平推共同富裕 中國富豪忙尋新管道轉移資產

北京最近推動"共同富裕"政策，在中國富豪圈掀起一陣"小恐慌"。美國福克斯新聞（Fox News）報導，中國富豪原本把注意力放在賺錢，如今已轉為如何保住財富。

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中央社援引福克斯新聞報道，北京為加強控制中國網絡業巨頭，例如電商平台阿里巴巴及遊戲與社群媒體營運商騰訊等，已採取反壟斷和資安相關整頓措施。原因是這類企業的規模已顯得太大，恐怕會不受控制。

"共同富裕"一詞，中國前領導人毛澤東在1950年代便提出過，1980年代領導人鄧小平又再度提起。

消息稱，中國當局定期會採取讓富豪"驚恐"的政策，例如在2012年左右制定了一些新法，引發中國富人借大買藝術品將資金洗到海外。

新冠疫情爆發、導致中國國界關閉後，將資金從中國移出的程序又變得更加困難；北京同時還禁止加密貨幣交易，這原本是受歡迎的資金移動方式。種種因素促使富人尋找新方法來保護財富。

上海睿威律師事務所合夥律師趙苗告訴彭博（Bloomberg）："幾年前人們只關心如何投資，現在他們不再渴望冒險。"

中國富豪為了合法將資金在國內轉移，採取3種主要方式：分別是將更多資金投入離岸信託、借投資綠色科技和外國企業分散資產種類，以及僱用地下換彙商在必要時搬移資金。

不過這3種新方法都各有挑戰，或者在中國是全新嘗試，或者是北京可能訂定的法律而面臨難度。