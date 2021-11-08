路透社：針對伊拉克總理襲擊由伊朗支持的民兵組織所為

聯合國安理會"以最強烈措辭譴責企圖暗殺伊拉克總理卡迪米的襲擊"，並強調要追究涉事者的責任。路透社引述伊拉克安全部門消息人士稱，襲擊由至少一個伊朗支持的民兵組織所為。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國秘書長古特雷斯和聯合國伊拉克援助團分別發表聲明，強烈譴責針對伊拉克總理卡迪米的暗殺企圖。

當地時間周日夜間，卡迪米位於巴格達戒備森嚴的綠區的官邸遭到無人機的襲擊。據報道，這架爆炸的無人機對官邸造成了損壞，幾名總理的保安人員在襲擊中受傷。

卡迪米於去年5月宣誓就職。

巴格達綠區設有政府辦公室和許多外國大使館。在當局正在進行的調查中，這架載有爆炸物的無人機的殘骸已經找到。

聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責這次襲擊，並呼籲“追究這一罪行的肇事者的責任”。聲明呼籲所有伊拉克人保持最大克制，拒絕一切暴力和任何破壞伊拉克穩定的企圖。他敦促所有政治行為體維護憲法秩序，通過和平和包容性對話解決分歧。

聯合國伊拉克援助團也以最強烈的措辭譴責了這起事件，並“對總理沒有在無人機襲擊中受傷表示欣慰。”安理會則重申，支持伊拉克的獨立、主權、統一、領土完整、民主進程與繁榮，一切形式的恐怖主義是對國際和平與安全的最嚴重威脅之一，任何恐怖主義行為都是犯罪及不可辯解。

另據路透社引述伊拉克安全官員及與民兵關係密切的消息人士周一說，襲擊由至少一個伊朗支持的民兵組織所為。報道並指，襲擊用的無人機和炸藥，都是伊朗製造。

路透社消息稱，兩名伊拉克安全官員與3名消息人士說，這起攻擊是由至少1個在伊拉克境內、獲伊朗支持的團體所犯下，但他們對誰是確切作案者的評估有些不同。

兩名安全官員說，攻擊案是由強大的"真主黨旅"（Kataib Hezbollah）和"正直聯盟"（Asaib Ahl al-Haq）聯手發動。一個民兵消息人士則稱真主黨旅有涉案，但無法證實正直聯盟的角色。

真主黨旅和正直聯盟未立即發表可公開的評論。

伊拉克幾周前舉行大選，包括真主黨旅和正直聯盟等伊朗支持的民兵都不滿選舉結果。這次攻擊使伊拉克境內緊張局勢升級，但迄今尚無組織宣稱犯案。

伊拉克國會中原本有一些政黨代表與伊朗結盟的準軍事團體，但他們在10月10日的選舉中，輸掉數十個掌控多年的席位。