對抗中國"一帶一路"美官員：明年初將投資全球大型基建項目

美國一名高級官員透露，美國計畫明年一月對全球5到10個大型基礎建設項目進行投資，以落實七國集團在今年六月訂出的"重建更美好世界"(B3W）計畫。該計畫被視為七國集團對抗中國"一帶一路"倡議的一環。美國總統拜登曾形容"B3W"計畫，可以成為較"中國方案"更優質的選項。在北京，中國外交部表示希望美方"拿出實在的行動，推動世界各國共同發展振興"。

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據路透社報導，這名官員表示，由美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）率領的代表團上周出訪期間，已確定在塞內加爾和加納有至少10項有望發展的項目。官方則持續與政府及民營企業領導人會面，尋找由G7發起的"重建更好世界"（Build Back Better World, B3W）倡議所要投資的項目，該計畫預計將在12月的G7會議上敲定。

報導指出，美國代表團已在10月出訪厄瓜多爾、巴拿馬和哥倫比亞，另一個代表團則預計在年底前訪問亞洲，不過目前尚未點名任何亞洲國家。

這位官員指出，"重建更好世界"倡議旨在縮小發展中國家到2025年所需的40萬億美元投資缺口，並為中國有問題的貸款方式提供替代方案。此外，這名官員表示，美國將向發展中國家提供全方位金融工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、補助和專業技術，以聚焦氣候、衛生、數位科技及性別平權。

美國總統拜登曾形容"B3W"計畫，可以成為較"中國方案"更優質的選項。

塞內加爾與迦納高級官員也對美國提出與中國不同的保證表示歡迎，不同於世界最大債權國中國，美國不會要求保密協議或可能導致港口、機場被沒收的抵押協議。其討論的項目包括在塞內加爾建立一座疫苗製造中心、加強可再生能源供應、促進對女性擁有企業的貸款，以及縮小數字鴻溝等。

另據報道，在11月9日召開的中國外交部例行記者會上，有記者問到拜登政府計畫明年1月推出全球基建項目，以抗衡中方提出的"一帶一路"倡議，中國外交部對此表示，各類相關倡議不存在互相抗衡或彼此取代的問題，希望美方拿出實實在在的行動，推動世界各國共同發展振興。