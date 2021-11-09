《華盛頓郵報》發表社論呼籲搶救張展

因前往武漢報導新冠疫情被判刑的中國公民記者張展，在獄中絕食抗議致身體極度虛弱，生命垂危。《華盛頓郵報》8日發表社論稱讚張展是新冠災難的哨兵，對張展現況表達關切，呼籲搶救張展。

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張展在2020年2月新冠病疫情爆發後，前往湖北武漢採訪，並通過推特（Twitter）、油管（YouTube）、微信（WeChat）發布報導。同年5月，張展被上海警察跨省拘捕後羈押在上海，12月28日被以“尋釁滋事罪”判處有期徒刑4年。

被關押的張展自5月中旬起在獄中絕食抗議致身體極度虛弱，家人與友人呼籲儘快讓張展保外就醫。

《華盛頓郵報》的社論擔憂張展的近況。社論指出，張展被捕和監禁是中國更大範圍掩蓋疫情的一部分，除了張展外，率先揭露疫情的8名武漢醫師遭到訓誡，加上中國官方不斷試圖阻擾外界調查疫情起源並不斷將疫情根源歸咎中國境外等，都是為了掩蓋疫情。

《華盛頓郵報》的社論向張展致敬，因為她勇敢嘗試紀錄武漢在疫情爆發後最初幾周的混亂與災難，她是“一場迫在眉睫的災難哨兵”，她的新聞工作不是犯罪，她不能再在監獄中待上片刻，她不該因此喪命。

另據報道，張展近日獲得無國界記者組織的新聞自由獎提名，以表彰她的勇氣。無國界記者組織8日在提名張展的介紹中表示，儘管不斷受到當局的威脅，張展2020年2月在推特、油管、微信上即時上傳了大量視頻報導，張展的報導成為當時武漢疫情狀況的主要獨立信息來源之一。

現年38歲的張展畢業於西南財經大學，金融專業碩士，曾任律師，是一位基督徒，長期關注和參與維權活動。

張展的哥哥張舉在推特上表示，“張展看起來已經病入膏肓，身形完全走樣。她心裡似乎只有上帝和她認定的公理，其它全然不顧。”“我覺得她可能活不了太久了。在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子。”