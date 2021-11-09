馬克龍就推進疫苗加強劑發表全國電視講話稱"疫情尚未結束"

法國總統馬克龍周二發表電視講話稱"疫情尚未結束"，馬克龍宣布，12月15日起，65歲以上的人需完成第三針新冠疫苗加強劑接種，其健康通行證才能繼續有效。馬克龍並宣布，法國將在本土建立新的核電站，並將推動繼續再生能源發展。

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法新社報道，馬克龍周二就推進疫苗加強劑發表電視講話，馬克龍說，自12月初開始，將展開疫苗加強劑接種計畫，首先涉及65歲以上人群，而後擴展到50歲以上人群。12月15日起，65歲以上民眾需接種第三劑加強針，才能繼續使用出入餐館咖啡館等公共場所所需的健康通行證。

馬克龍強調，"疫情還沒有結束"。他說，一周之內確診增加40%，因感染新冠病毒而住院病例比例增加都是"危險的信號"。

馬克龍並呼籲大約600萬12 歲以上沒有完整接種疫苗的法國人完成疫苗接種。

馬克龍表示，"在像法國這樣的國家自由生活需要責任感和團結。接種疫苗才能生正常地生活"。

法國衛生部周二晚間通報，法國新增確診一萬2476例。

此前，擔心疫情反彈嚴重，法國政府要求大部分地區的小學生8日起恢復戴口罩上課。

馬克龍並在電視講話中宣布，法國將在本土建立新的核電站，並將推動繼續再生能源發展。