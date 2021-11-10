三人轉載杯葛選舉帖文首遭拘捕 許智峯責做法可恥但籲市民停止轉載

負責反貪腐的廉政公署昨(9日)午拘捕三人，指他們涉嫌在網上轉載呼籲港人在立法會選舉中投白票的帖子，涉嫌破壞選舉，是當局首次引用新修訂的《選舉（舞弊及非法行為）條例》拘捕港人。廉署未有交代三人轉載什麼帖文，但在海外呼籲港人投白票的前立法會議員許智峯昨晚在臉書呼籲市民停止在社交媒體轉載相關帖文，他同時批評政權濫捕、做法極其可恥。

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廉署是以半年前通過增訂的選舉條例第27A款作出拘捕行動，該修訂條文訂明，在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的行為，均屬非法。廉署公布，昨日被捕的兩男一女，年齡介乎29歲至65歲，現已獲準保釋候查。行動中，該署檢走幾部手提電話，完成調查後，會徵詢律政司意見，以決定是否作出檢控。一經定罪，最高可判監三年及罰款20萬港元。廉署續稱，在上月底開始的提名期至下月19日投票日的選舉期間，不排除再有進一步執法，打擊操控或破壞選舉的行為。

曾在選舉提名期開始前夕在臉書上發帖，以「如水計畫」為名倡議港人「以白票反制立法會選舉」的許智峰，昨晚在臉書上再發帖，指早前「如水計畫」中已提到，若計畫進入第三階段，運動已觸動政權神經，並開始搜捕市民，公眾應停止公開轉載相關內容，以保障自身安全。他為此呼籲公眾停止在社交媒體轉載「如水」，改以非公開形式私下進行。帖文同時標籤「#白票廢票杯葛均是合法權利」。

許智峯的「如水」帖文至今未被刪，已有三千五百個「贊好」和逾六百次轉載。保安局長鄧炳強前日在網誌發文批評潛逃的許智峯，指他的呼籲或已觸犯選舉條例，不回港抗爭是「『叫人衝、自己松』，行為卑劣。」又提醒市民切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，否則可能需要承擔法律責任。許同日回應，並把呼籲的杯葛行為由「投白票」擴大至「無論白票、廢票或不投票，我都呼籲，我均支持」。翌日，廉署公布拘捕三人。