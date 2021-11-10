中美達成“關於加強氣候行動的聯合聲明”

中國氣候變化事務特使謝振華周三在英國格拉斯哥宣布，中美已達成“關於加強氣候行動的聯合聲明”。聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯表示：中美朝着重要的方向邁出重要一步。

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這位中國官員在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候會議上對媒體說：“雙方意識到當前努力與巴黎協定目標之間的差距，因此我們將共同加強氣候行動，” 該協議“表明合作是中美唯一的出路，”謝說，因為兩國之間的緊張局勢最近似乎蔓延到了氣候外交領域。

中國是世界上最大的溫室氣體排放國，美國位居第二。

上周會議開始時來到格拉斯哥的美國總統喬拜登稱中國國家主席習近平缺席COP26是一個“大錯誤”。

中國特使說：“作為世界兩大大國，中美必須承擔起與其他各方共同應對氣候變化的責任。”

美國氣候特使約翰克里將在中國氣候事務特使謝振華髮言之後不久發表講話。