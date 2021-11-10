張展身體令人擔憂

多家媒體報導張展在獄中病危

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Pro-democracy supporters protest outside China's Liaison Office, in Hong Kong, China on Dec. 28, 2020, to urge for the release of citizen journalist Zhang Zhan and other Hong Kong activists
Pro-democracy supporters protest outside China's Liaison Office, in Hong Kong, China on Dec. 28, 2020, to urge for the release of citizen journalist Zhang Zhan and other Hong Kong activists © 網絡
作者： 法廣
4 分鐘

因報導武漢新冠疫情，遭中國逮捕入獄的中國公民記者張展，據多家媒體報導在獄中已病危，家人試圖說服她進食未果；美國政府呼籲北京立即無條件釋放張展，並呼籲北京尊重新聞自由和人民自由表達意見的權利。

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38歲的張展去年初在武漢封城期間透過視頻報導當地疫情，並在YouTube、微信、推特等社交平台上傳視頻逾120條，詳細記錄疫情最初的政府應對情況，並給當地居民一個發聲渠道，因而也在社交媒體廣泛傳播。

 

去年5月，張展被捕，當局以“尋釁滋事”罪名將其判刑四年，她曾在獄中絕食抗議，後就傳出其營養不良、身體狀況欠佳；據媒體報導，張展畢業於西南財經大學金融碩士專業，曾是一名律師，但因參加維權活動被註銷律師執照。

美聯社引述張展的哥哥張舉報導，家人曾在今年8月初獲允到監獄探望張展，給她做健康檢查的醫生稱其生命垂危，體重不到88磅，遠低於5呎10吋健康女性應有的140磅左右體重；張舉說，張展目前幾乎不能走路或擡起頭。

張舉表示，家人最後一次有張展的消息是在10月29日，當時張展媽媽獲允通過視頻與女兒通話，但之後妹妹的情況繼續惡化。

國務院8日呼籲北京無條件釋放張展，並說北京應該尊重新聞自由和人民自由表達的權利；國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，美國與其他外交使團，“已反覆表達我們對張展被專橫逮捕及遭受虐待的嚴重擔憂”，但他並未解釋是何種虐待。

人權觀察(Human Rights Watch)等國際維權團體也呼籲北京釋放張展，人權團體“無國界記者”(Reporters Without Borders)上周就“2021年無國界記者新聞自由獎”提名張展。

去年以“尋釁滋事罪”判處張展入獄四年的上海浦東新區人民法院，以及張展所在的上海女子監獄未對此置評。

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