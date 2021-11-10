女網購卸妝油 廣東直送哈爾濱商品凍成“雪” 發表時間： 10/11/2021 - 22:35 哈爾濱市民近日表示，自己網購的卸妝油變成了一罐“雪” © 翻攝自微博 作者： 法廣 2 分鐘 中國北方多地近日迎來“斷崖式”降溫，黑龍江哈爾濱的氣溫一度跌至零下10度以下，與廣東更是有逾30度的溫差。有哈爾濱市民近日表示，自己網購的卸妝油竟變成了一罐“雪”。 廣告 繼續瀏覽後續 來自哈爾濱的張女士網購了一支卸妝油，惟拆開包裹後卻發現自己收到的是一支卸妝“雪”，這亦令她懷疑到，可能是商家在惡搞。 張女士4日網購了一支卸妝油，8日收到貨品。該包裹由廣東發往哈爾濱，經歷溫度的變化，卸妝油意外地凝固成了卸妝“雪”。張女士指，將卸妝“雪”在屋內放置一個下午後，終於恢復成卸妝油，“讓它冷靜一會就好了”。事件登上微博熱搜後，引發了不少來自東北的網民的共鳴，紛紛表示自己有著類似的經歷，更有網民稱收到自己網購的牛奶後，發現被凍成了“奶磚”。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 氣候變化