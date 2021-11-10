資金援助中國

媒體：法國是否對中國過於慷慨了？！

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le député Les Républicains (LR) Marc Le Fur, rapporteur spécial des missions budgétaires 2021
le député Les Républicains (LR) Marc Le Fur, rapporteur spécial des missions budgétaires 2021 © Lionel Le Saux
作者： 法廣
5 分鐘

法國媒體報導，國民議會副議長馬樂福(Marc Le Fur)審理2022年財政報告時驚訝發現，法國2020年曾向計中國這個世界經濟強國提供1億4千萬歐元的開發援助，他呼籲即刻修改援助標準，停止金援中國。

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據法國財經媒體“資本”（Capital）9日晚報導，法國國民議會副議長、共和黨（LR）議員馬樂福（Marc Le Fur）很驚訝地在一份法國2022年財政計畫的附帶報告中發現，法國依然向中國這個世界經濟強權提供資金援助，以協助其發展。

 

報導寫道，2020年，法國以“政府開發援助”（ODA）之名向中國挹注1.4億歐元。雖然在法國協助發展中國家總金額（2021年39億歐元，2022年49億歐元）中占的比重並不大，但仍是法國資助名單中的第9大受益國，無論以捐贈或借貸形式。

中國獲得的補助甚至超過布吉納法索和喀麥隆，這兩個發展情況更為艱難的國家。而非洲塞內加爾、索馬里、摩洛哥、科特迪瓦、肯尼亞、毛里求斯每年也會獲得不同程度的金援；亞洲國家中有印度、土耳其兩個國家會或多或少地獲得法國的援助。

馬樂福是2022年財政報告下，“外國借貸”與“政府開發援助”預算委員會的特別報告人。他認為，這種情況“完全不合理”。他強調中國“同時是援助接受者又是援助者的情況很不尋常”，跟法國援助其他受益國幾乎沒有任何共通性。

若看國內生產毛額（GDP），中國幾乎接近全球經濟龍頭，遠遠超過法國。但這卻不能阻止中國在2018到2020年期間，從法國獲得3億7100萬歐元的援助。

為何儘管中國主宰國際貿易，卻還有權獲得國際援助？原因就在於總部設於巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）依照人均國內生產毛額，認定中國是開發中國家。

根據國際貨幣基金組織（FMI），2020年中國人均國內生產毛額為9608美元，排名世界第72，遠遠落後於排名第21的法國或是第9的美國。

根據馬樂福議員，法國對中國的援助已不再有存在的理由。他呼籲法國向經濟合作暨發展組織採取明確行動，以修改提供政府開發援助的標準。

他強調，“把中國從發展中國家名單中排除這件事相當迫切”，好讓法國的援助能給予真正需要的國家，特別是非洲與中東國家。

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