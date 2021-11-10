岸田文雄當選日本第101代首相

現任日本首相岸田文雄在日本眾議院206屆特別國會正式會議上舉行的首相提名選舉中，當選日本101代首相。他將率領他所任命的內閣成員前往皇宮，參加由天皇進行的首相任命儀式和大臣認證儀式，並於10日晚上啟動第二屆岸田內閣。

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由於原外相茂木敏充代替甘利明出任自民黨幹事長，原文部科學大臣林芳正接替茂木敏充擔任外相，其他所有閣僚繼任他們在第一屆岸田內閣中的職務。新內閣將抓緊制定包括應對新型冠狀病毒的措施和縮小貧富差距等經濟措施在內的2021年大規模補充預算，力爭年底前完成。

第一任岸田內閣在10日上午的內閣會議上總辭職。 岸田文雄於10月4日在眾議院首相提名選舉中當選日本第 100 代首相，任期為 38 天，是包括戰前在內的日本史上任期最短的一代首相。

由於10月31日舉行了眾議院議員選舉，在首相提名選舉之前，在眾議院206屆特別國會上重新選舉了眾議院正副議長，自民黨的細田博之當選新的一屆眾議院議長，立憲民主黨的海江田萬里當選副議長。

細田博之來自松江市，11次當選眾議院議員，並歷任內閣官房長官、黨總務委員長、眾議院憲法審查委員長等。 他擔任自民黨最大派系細田派會長近7年，並積極支持同派系前首相安倍晉三的執政。 他在政治上最了解選舉制度，並在2016年領導了眾議院選舉的改革。