批准水上表演動物出口中國 荷蘭政府挨告

荷蘭阿姆斯特丹一家法院正在審理出口到中國的8隻海豚、2隻海象和2隻海獅案，荷蘭動物權利團體質疑將這些動物轉移到正在中國南部建造的海南海洋天堂主題公園用作水上表演有違保護動物權利。荷蘭政府因批准此項計畫， 動物權利組織已將授權轉讓的荷蘭政府告上法庭。

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據法新社說，將8隻海豚、2隻海象和2隻海獅從荷蘭的一家海豚館轉移到中國的一家遊樂園，這在荷蘭引起了轟動，荷蘭一家法院星期二裁定暫時阻止這一行動。

阿姆斯特丹法院正在審理此案，作為動物權利團體發起的簡易程序的一部分，質疑將這些動物轉移到正在中國南部建造的海南海洋天堂主題公園。荷蘭保護動物組織“動物之家”說，這些動物將被淪為商業目的的取悅動物。

動物權利組織已將授權轉讓的荷蘭政府告上法庭。根據法院在一份聲明中解釋說，海豚館在法庭作出決定之前不允許使用出口許可證。據法官說，任何轉移到中國的行為都是違規的，因此有必要等待案件的最終判決。

位於荷蘭中部的哈德韋克海豚館是歐洲最大的海洋公園之一，自1965年開放以來，已有數百萬遊客。然而，近年來，哈德韋克海豚館受到了動物權利活動家的抨擊，他們認為動物生活在封閉的空間里，稱海豚館是 "海洋哺乳動物監獄"。