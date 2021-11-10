拜登政府延長對中國軍工相關企業進行證券投資的禁令

民主黨總統拜登延續了前總統特朗普的一些對華政策。拜登表示，他將延長前任共和黨總統2020年11月發布的行政令中的一系列限制，包括對中國軍工相關企業進行證券投資的禁令。拜登說，中國的軍工企業繼續構成非同尋常的重大威脅。

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據路透社報道稱，美國總統拜登周二表示，美國將繼續實施特朗普時代的一項禁令，禁止美國人投資華盛頓所說的由中國軍方擁有或控制的中國公司。

據拜登在給眾議院議長佩洛希的一封信中說，“中華人民共和國正在越來越多地利用美國的資本作為資源，以實現其軍事、情報和其他安全機構的發展和現代化，這繼續使中華人民共和國對美國本土和美國海外力量構成威脅，”

這項行政令最初旨在阻止美國投資公司、養老基金和其他機構購買美國國防部認定的、由中國軍方支持的中國公司的股票。

拜登的團隊稱這項特朗普時代的行政令“有法律缺陷”，今年6月，拜登對此項禁令作出了調整，並責令財政部負責執行並“滾動”更新一份包含約59家公司的新名單，取代了五角大樓早先發布的名單。

美國實體被禁止購買或出售目標公司公開交易的證券，其中包括中國最大的芯片製造商中芯國際和石油巨頭中海油。

拜登的新名單增加了大約10家上市公司，但刪除了其他一些公司，包括中國商飛，該公司正帶頭與波音和空客在民用飛機領域展開競爭；還有兩家對禁令提起法律挑戰的公司，它們是高雲半導體科技股份有限公司和籮筐技術公司。