拜登與習近平何時視頻會？說法不一

一位知情人士表示，計畫中的美國總統拜登和中國國家主席習近平的虛擬會晤最早將於下周舉行。但儘管中美兩國首腦會議的意義重大，美中一直在從新冠起源到中國不斷擴大的核武庫等問題上爭論不休，拜登團隊迄今對會晤取得任何具體結果不抱太大期望。

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據路透社引述消息人士報道稱，計畫中的拜登和習近平虛擬會晤最早將於下周舉行。但白宮和中國駐華盛頓大使館的發言人拒絕證實會晤是否會在下周舉行。

白宮發言人Karine Jean Pierre在周一舉行的新聞發布會上被問到關於虛擬會晤的時機時重申，拜登和習近平原則上同意在今年年底之前舉行虛擬會晤。她說，正在進行工作級別的討論，以確認細節，但拒絕提供細節。

拜登政府在上任之初與中國的外交交鋒讓盟友們感到不安，美國官員相信直接同習近平接觸是避免世界最大的兩個經濟體之間的關係陷入衝突的最好方法。在上個月美國國家安全顧問沙利文與中共中央外事辦主任楊潔篪於瑞士蘇黎世會晤後，兩國都表示，他們已經原則上達成協議，年底前舉行拜登和習近平的虛擬會議。

上個月消息人士向路透社表示，鑒於中國國內新冠疫情限制和習近平不願意出行，美國的目標是在11月舉行一次視頻電話會議。這次會議的意義重大--美中一直在從新冠起源到中國不斷擴大的核武庫等問題上爭論不休--但拜登團隊迄今對會晤取得任何具體結果不抱太大期望。