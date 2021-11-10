每天500萬次網絡襲擊與掃描：台灣遭誰攻擊？

一位官員周三表示，台灣政府機構的計算機系統每天面臨約500萬次網絡攻擊或挑戰，與此同時一份報告警告說，針對台灣的中國壓力越來越大。

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據法新社今天報道稱，台灣官員此前曾表示，台灣每月面臨數百萬次網絡攻擊，其中大約一半被認為來自中國。

網絡安全部主任錢宏偉在議會發言時說，台灣的政府網絡每天面臨 "500萬次攻擊或'掃描'（試圖尋找系統的漏洞）"。據他指出，"台灣正在加強保護措施，並收集相關數據進行分析，以便在攻擊發生時能立即制止。"

該報道稱，台灣指責北京在2016年蔡英文總統當選後加強了網絡攻擊，蔡英文認為台灣是一個主權國家。共產黨政權則將台灣視為自己領土的一部分，並威脅要使用武力將其主權強加於台灣，台灣自1949年以來一直與大陸分開管理。

在周二發布的一份報告中，台灣國防部警告說，中國已經 "大力加強 "其網絡戰能力。

7月，台灣警方在消息應用Line向當局報告異常的賬戶活動後展開了調查。當地媒體報道，這些被黑的賬戶屬於政府各部門的 "高級官員"。去年，台灣當局報告說，中國黑客滲透到至少10個台灣政府機構，獲得了約6000個電子郵件賬戶的訪問權，以竊取數據。