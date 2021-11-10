瑞信關停艾未未賬戶 為何？仍不明了

中國藝術家艾未未稱，瑞士信貸因自己在中國的“犯罪記錄”關停了其名下的基金會賬戶。德語媒體《每日導報》上周六報道稱，該報看到的文件顯示，艾未未已經提交了銀行要求的住址、收入和支出等信息。但同一天11月6日，這家瑞士銀行在就此事作出回應時向媒體表示，該決定實際上具備行政依據。

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據swissinfo今天報道稱，瑞士信貸在給路透社的一份聲明中表示：“鑒於(艾)未未先生未能在銀行屢次要求後提供法律上所需的信息，銀行於2021年春季做出了這一決定。”這證實了瑞士德語報紙《每日導報》(Tages-Anzeiger)的相關報道。

在今年9月為Artnet網站撰寫的一篇文章中，艾未未介紹了瑞信銀行因他有犯罪記錄而通知他將關停其基金會賬戶的情況。這位備受關注的藝術家兼政治活動人士現居葡萄牙，他曾於2011年在中國被拘留過數周，但卻從未被指控過任何罪名。

據艾未未說，“不久前，該銀行宣布他們正加速在中國的員工招聘，” 該報道說，艾未未提到這點，暗示他被拒之門外的原因在於瑞信正試圖在中國贏得業務。

《每日導報》指出，瑞信在11月6日發布的聲明中承認艾未未曾是該銀行客戶，但這似乎與該銀行之前針對艾未未的說法所做出的回應相矛盾。今年9月，瑞信稱其不對“潛在或現有的客戶關係發表評論”。

《每日導報》周六還透露，該報分析了包括艾未未的員工與瑞信最早從2020年底開始的郵件往來和對話記錄在內的文件，這些文件顯示艾未未已經提交了銀行索要的信息，如住址、收入及支出。

據swissinfo報道稱，在一段2021年3月的對話中，瑞信的一名顧問對艾未未的員工表示，由於一項新規定要求銀行必須與有犯罪記錄的客戶脫離業務關係，他們將關停艾未未的基金會賬戶。但《每日導報》稱，根本不存在這一規定。